Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из России

Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы, французская компания Vinci S.A., принял решение выйти из российского рынка. Об этом пишет российский РБК.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Подробности
- Группа «Нацпроектстрой» выкупила долю Vinci S.A. у ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), это совместное предприятие основали в 2007 году «Мостотрест» и Vinci S.A. Ранее СЗКК выиграла тендер на строительство и эксплуатацию ключевого участка скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
- По данным издания, в 2023 году СЗКК заработала $55,2 млн чистой прибыли, за три квартала 2024 года чистая прибыль компании составила $69,6 млн.
Контекст
Vinci S.A. – ведущий европейский инфраструктурный холдинг с главным офисом в Нантере, пригороде Парижа. Занимается строительством и управлением по концессии автомобильными и железными дорогами, аэропортами, стадионами, развивает энергетические проекты, в том числе ветровые и солнечные электростанции.
Ранее компания подвергалась критике из-за продолжения деятельности в России во время войны в Украине. По данным Le Monde, несмотря на остановку новых инвестиций, Vinci оставалась активной на рынке РФ через свои дочерние предприятия.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.