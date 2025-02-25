Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из России

Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы, французская компания Vinci S.A., принял решение выйти из российского рынка. Об этом пишет российский РБК .

Подробности

Группа «Нацпроектстрой» выкупила долю Vinci S.A. у ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), это совместное предприятие основали в 2007 году «Мостотрест» и Vinci S.A. Ранее СЗКК выиграла тендер на строительство и эксплуатацию ключевого участка скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

По данным издания, в 2023 году СЗКК заработала $55,2 млн чистой прибыли, за три квартала 2024 года чистая прибыль компании составила $69,6 млн.

Контекст

Vinci S.A. – ведущий европейский инфраструктурный холдинг с главным офисом в Нантере, пригороде Парижа. Занимается строительством и управлением по концессии автомобильными и железными дорогами, аэропортами, стадионами, развивает энергетические проекты, в том числе ветровые и солнечные электростанции.

Ранее компания подвергалась критике из-за продолжения деятельности в России во время войны в Украине. По данным Le Monde, несмотря на остановку новых инвестиций, Vinci оставалась активной на рынке РФ через свои дочерние предприятия.