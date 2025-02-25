Одна з найбільших будівельних компаній Франції пішла з Росії

Один із найбільших інфраструктурних холдингів Європи, французька компанія Vinci S.A., ухвалив рішення вийти з російського ринку. Про це пише російський РБК .

Деталі

Група «Нацпроектстрой» викупила частку Vinci S.A. у ТОВ «Північно-Західна концесійна компанія» (ПЗКК), це спільне підприємство заснували у 2007 році «Мостотрест» і Vinci S.A. Раніше ПЗКК виграла тендер на будівництво та експлуатацію ключової ділянки швидкісної магістралі Москва – Санкт-Петербург.

За даними видання, у 2023 році ПЗКК заробила $55,2 млн чистого прибутку, за три квартали 2024 року чистий прибуток компанії склав $69,6 млн.

Контекст

Vinci S.A. – провідний європейський інфраструктурний холдинг із головним офісом у Нантері, передмісті Парижа. Займається будівництвом і управлінням за концесією автомобільними та залізними дорогами, аеропортами, стадіонами, розвиває енергетичні проєкти, зокрема вітрові та сонячні електростанції.

Раніше компанія зазнавала критики через продовження діяльності в Росії під час війни в Україні. За даними Le Monde, попри зупинку нових інвестицій, Vinci залишалася активною на ринку РФ через свої дочірні підприємства.