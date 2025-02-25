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Одна з найбільших будівельних компаній Франції пішла з Росії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Один із найбільших інфраструктурних холдингів Європи, французька компанія Vinci S.A., ухвалив рішення вийти з російського ринку. Про це пише російський РБК.

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Деталі 

  • Група «Нацпроектстрой» викупила частку Vinci S.A. у ТОВ «Північно-Західна концесійна компанія» (ПЗКК), це спільне підприємство заснували у 2007 році «Мостотрест» і Vinci S.A. Раніше ПЗКК виграла тендер на будівництво та експлуатацію ключової ділянки швидкісної магістралі Москва – Санкт-Петербург.
  • За даними видання, у 2023 році ПЗКК заробила $55,2 млн чистого прибутку, за три квартали 2024 року чистий прибуток компанії склав $69,6 млн. 

Контекст 

Vinci S.A. – провідний європейський інфраструктурний холдинг із головним офісом у Нантері, передмісті Парижа. Займається будівництвом і управлінням за концесією автомобільними та залізними дорогами, аеропортами, стадіонами, розвиває енергетичні проєкти, зокрема вітрові та сонячні електростанції. 

Раніше компанія зазнавала критики через продовження діяльності в Росії під час війни в Україні. За даними Le Monde, попри зупинку нових інвестицій, Vinci залишалася активною на ринку РФ через свої дочірні підприємства.

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