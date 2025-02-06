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Carlsberg окончательно вышла из РФ, продав «Балтику» за треть рыночной стоимости

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Датская компания Carlsberg Group получила около 2,3 млрд датских крон ($320 млн) от продажи пивоваренной компании «Балтика». Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2024 год. Ранее Carlsberg оценивала свои российские активы в $1,06 млрд, что более чем втрое превышает сумму сделки.

Подробности

  • Соглашение завершено в декабре 2024 года. Активы приобретены двумя менеджерами, занимавшими руководящие должности в компании. Покупатели не указаны, но, по информации российского «Интерфакса», 98,65% акций перешло в собственность ООО «ВГ Инвест», зарегистрированного в августе 2024 года. Генеральным директором этой компании был вице-президент «Балтики» Егор Гусельников.
  • Группа получила 100% доли в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Продажи «Балтики» ознаменовали завершение более 25-летнего присутствия Carlsberg в России, заявили в компании.

Контекст

28 марта 2022 года Carlsberg объявила о продаже «Балтики» и прекращении инвестиций, производства, продаж и рекламы бренда в России. В июне компания нашла покупателя для своего бизнеса, включавшего восемь пивоваренных заводов на территории России, а доля «Балтики» на рынке тогда составляла 27%.

16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин передал активы «Балтики» во временное управление «Росимуществу». В августе Carlsberg отказалась заключать соглашение, которое бы легитимизировало захват активов, подчеркнув, что Россия незаконно конфисковала их, и заявила, что не будет поддерживать этот процесс.

Из-за ограниченного сотрудничества с российскими властями Carlsberg не смогла найти приемлемого решения относительно ситуации с июля 2023 года. В ответ на захват активов компания разорвала лицензионные соглашения на свои бренды в России.

2 декабря 2024 года Кремль исключил Baltika Breweries из перечня активов, находящихся под временным управлением, и вернул контроль над ними компании Carlsberg.

Через день после возвращения контроля над «Балтикой» Carlsberg объявила об окончательном выходе из России. Компания владела восемью пивоваренными заводами и насчитывала около 8400 сотрудников. В 2023 году компания списала $1,41 млрд активов, связанных с «Балтикой».

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