Законопроект о крипторынках. Какие операции не будут облагаться налогом

Профильный комитет Верховной Рады завершил работу над законопроектом по регулированию рынка криптовалют и других цифровых активов. В документе прописан специальный режим налогообложения для операций с виртуальными активами, переходный период и категории криптоопераций, которые не будут облагаться налогом, говорится в материале Forbes.