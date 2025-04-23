Законопроект о крипторынках. Какие операции не будут облагаться налогом

Профильный комитет Верховной Рады завершил работу над законопроектом по регулированию рынка криптовалют и других цифровых активов. В документе прописан специальный режим налогообложения для операций с виртуальными активами, переходный период и категории криптоопераций, которые не будут облагаться налогом, говорится в материале Forbes.
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Подробности
- Налог будет начисляться только по прибыли за год. «Речь идет о разнице между расходами на покупку и доходами от продажи криптоактивов», – пояснил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
- Владельцу криптовалюты нужно будет уплатить 18% налога на прибыль физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. В первый год после принятия документа будет действовать льготная ставка НДФЛ – 5%.
- «В этот период подтверждать расходы на приобретение криптовалюты не нужно», – рассказал Гетманцев. В дальнейшем такое подтверждение будет обязательным.
- Операции по обмену одних криптовалют на другие, продажи на сумму в одну минимальную заработную плату и майнинг не будут облагать налогом.
Контекст
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит финализированный законопроект о виртуальных активах.
Документ более чем на 200 страниц регулирует ключевые аспекты криптовалют в Украине, включая правовой статус регуляторов, налогообложение и оборот виртуальных активов.
Законопроект готовили около полугода депутаты финкомитета. Подготовка такого законодательства является одним из требований МВФ к Украине.
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