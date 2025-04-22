Налогообложение криптовалют. Гетманцев рассказал, что предусматривает законопроект о виртуальных активах

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике 24 апреля рассмотрит законопроект о виртуальных активах. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

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Документ более чем на 200 страниц регулирует ключевые аспекты криптовалют в Украине, включая правовой статус регуляторов, налогообложение и оборот виртуальных активов.

Гетманцев отметил, что налогообложение будет касаться только прибыли – разницы между расходами на покупку и доходами от продажи криптоактивов за год.

В течение первого года действия закона граждане смогут декларировать доходы от криптовалют по ставке 5% без подтверждения первоначальных расходов.

Дополнительные детали будут оглашены после заседания комитета.

Контекст

В феврале 2022 года Верховная Рада приняла Закон №2074-IX «О виртуальных активах», который в марте подписал президент. Однако закон не вступил в силу, поскольку для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент еще не предпринял.

В настоящее время разрабатывается обновленный законопроект о виртуальных активах. Регулирование криптотрасли в Украине будет основываться на европейских стандартах MiCA.