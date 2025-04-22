Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Налогообложение криптовалют. Гетманцев рассказал, что предусматривает законопроект о виртуальных активах

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике 24 апреля рассмотрит законопроект о виртуальных активах. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Подробности

  • Документ более чем на 200 страниц регулирует ключевые аспекты криптовалют в Украине, включая правовой статус регуляторов, налогообложение и оборот виртуальных активов.
  • Гетманцев отметил, что налогообложение будет касаться только прибыли – разницы между расходами на покупку и доходами от продажи криптоактивов за год.
  • В течение первого года действия закона граждане смогут декларировать доходы от криптовалют по ставке 5% без подтверждения первоначальных расходов.
  • Дополнительные детали будут оглашены после заседания комитета.

Контекст

В феврале 2022 года Верховная Рада приняла Закон №2074-IX «О виртуальных активах», который в марте подписал президент. Однако закон не вступил в силу, поскольку для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент еще не предпринял.

В настоящее время разрабатывается обновленный законопроект о виртуальных активах. Регулирование криптотрасли в Украине будет основываться на европейских стандартах MiCA.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні