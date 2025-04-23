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Налог на биткоин. Депутаты финализовали законопроект о регуляции криптовалют. Forbes узнал, какие налоги он предусматривает и кто будет наблюдать за рынком

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

2 хв читання

криптовалюти, крипторинок /Иллюстрация Shutterstock

Законопроект о регуляции криптовалют готов Фото Иллюстрация Shutterstock

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Депутаты финансового комитета завершили работу над законопроектом по регулированию рынка криптовалют и других цифровых активов. Каким будет налог для криптопредпринимателей и кто будет регулировать рынок?

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