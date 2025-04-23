Законопроєкт про крипторинок. Які операції не будуть оподатковувати

Профільний комітет Верховної Ради завершив роботу над законопроєктом із регулювання ринку криптовалют та інших цифрових активів. У документі прописаний спеціальний режим оподаткування для операцій з віртуальними активами, перехідний період та категорії криптооперацій, які не будуть оподатковувати, йдеться у матеріалі Forbes.
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Деталі
- Податок будуть нараховувати лише з прибутку за рік. «Йдеться про різницю між витратами на купівлю й доходами від продажу криптоактивів», – пояснив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
- Власнику криптовалюти потрібно буде сплатити 18% податку на прибуток фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. У перший рік після прийняття документа буде діяти пільгова ставка ПДФО – 5%.
- «У цей період підтверджувати витрати на придбання криптовалюти не потрібно», – розповів Гетманцев. Надалі таке підтвердження буде обовʼязковим.
- Операції з обміну одних криптовалют на інші, продажу на суму до однієї мінімальної заробітної плати та майнінг не будуть оподатковувати.
Контекст
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне фіналізований законопроєкт про віртуальні активи.
Документ на понад 200 сторінок регулює ключові аспекти криптовалют в Україні, включно з правовим статусом регуляторів, оподаткуванням та обігом віртуальних активів.
Законопроєкт готували майже пів року депутати фінкомітету. Підготовка такого законодавства є однією з вимог МВФ до України.
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