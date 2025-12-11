Российская компания «Лукойл» отдает предпочтение предложению американского банка Xtellus Partners о продаже своих глобальных активов, опережая более десятка других претендентов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Это предложение предусматривает безналичную сделку, которая позволила бы вернуть компании ее ценные бумаги, которые сейчас находятся в собственности инвесторов в США.

Детали

Министерство финансов США продлило для «Лукойла» срок на продажу международного портфеля активов стоимостью около $22 млрд до 17 января после введения санкций против компании и «Роснефти» для усиления давления на Москву в контексте войны против Украины.

Xtellus предлагает организовать обмен: вернуть «Лукойлу» его ценные бумаги, оставшиеся у американских инвесторов, в обмен на глобальные активы компании. Переговоры с потенциальными покупателями возглавляет вице-президент «Лукойла» по финансам Павел Жданов.

В случае предварительной договоренности со стороной банку придется обратиться в Минфин США за разрешением на завершение сделки. Издание пишет, что это предложение сложнее других, поскольку предусматривает обращение акций «Лукойла» и раскрытие информации о реальных владельцах.

Контекст

После вторжения России в Украину в 2022 году ведущие американские управляющие активами – BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs – заморозили и впоследствии списали свои инвестиции в российские компании, включая «Лукойл», что нанесло им миллиардные убытки. Глобальные активы «Лукойла» – от добычи нефти и газа до переработки и сети из более 2000 автозаправок – привлекли внимание ряда участников торгов, среди которых Carlyle и Chevron.

До марта 2022 года акции «Лукойла» входили в индексы развивающихся рынков, которые используют глобальные инвесторы и биржевые фонды. Российские инвесторы также владели долей через международные деривативы. Минфин США требует, чтобы продажа активов отвечала целям нацбезопасности, способствовала разрыву связей с российской компанией, не создавала ей сверхприбылей и блокировала доступ к средствам до снятия санкций.

Еще одной преградой может стать необходимость получения разрешения президента РФ Владимира Путина, который в 2022 году запретил торговлю акциями российских компаний за рубежом. Если «Лукойл» не успеет заключить сделку до завершения американского дедлайна, активы могут остаться в подвешенном состоянии, их могут изъять местные власти или же компания может начать судебные процессы после отмены санкций.