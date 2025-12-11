Російська компанія «Лукойл» віддає перевагу пропозиції американського банку Xtellus Partners щодо продажу своїх глобальних активів, випереджаючи понад десяток інших претендентів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Ця пропозиція передбачає безготівкову операцію, що дозволила б повернути компанії її цінні папери, які нині перебувають у власності інвесторів у США.

Деталі

Міністерство фінансів США продовжило для Лукойла термін на продаж міжнародного портфеля активів вартістю близько $22 млрд до 17 січня після запровадження санкцій проти компанії та «Роснефти» для посилення тиску на Москву в контексті війни проти України.

Xtellus пропонує організувати обмін: повернути «Лукойлу» його цінні папери, що залишилися в американських інвесторів, в обмін на глобальні активи компанії. Переговори з потенційними покупцями очолює віцепрезидент «Лукойла» з фінансів Павло Жданов.

У разі попередньої домовленості зі стороною Xtellus банку доведеться звернутися до Мінфіну США по дозвіл на завершення операції. Видання пише, що ця пропозиція складніша за інші, оскільки передбачає обіг акцій Лукойла та розкриття інформації про реальних власників.

Контекст

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році провідні американські керуючі активами – BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs – заморозили та згодом списали свої інвестиції в російські компанії, включно з «Лукойлом», що завдало їм мільярдних збитків. Глобальні активи «Лукойла» – від видобутку нафти й газу до переробки та мережі з понад 2000 автозаправок – привернули увагу низки учасників торгів, серед яких Carlyle та Chevron.

До березня 2022 року акції «Лукойла» входили до індексів ринків, що розвиваються, які використовують глобальні інвестори й біржові фонди. Російські інвестори також володіли часткою через міжнародні деривативи. Мінфін США вимагає, щоб продаж активів відповідав цілям нацбезпеки, сприяв розриву зв’язків із російською компанією, не створював їй надприбутків і блокував доступ до коштів до зняття санкцій.

Ще однією перепоною може стати необхідність отримання дозволу президента РФ Володимира Путіна, який у 2022 році заборонив торгівлю акціями російських компаній за кордоном. Якщо «Лукойл» не встигне укласти угоду до завершення американського дедлайну, активи можуть залишитися у підвішеному стані, їх можуть вилучити місцеві влади, або ж компанія може розпочати судові процеси після скасування санкцій.