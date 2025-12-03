Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, бывший владелец контрольного пакета акций компании MindGeek, к которой принадлежит сайт Pornhub, обратился в Минфин США с намерением приобрести международные активы российского нефтяного гиганта «Лукойла», которые находятся под санкциями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Детали

«Очевидно, что Lukoil International GmbH была бы отличной инвестицией, и каждому повезло бы иметь привилегию владеть этими активами», – сказал адвокат бизнесмена в комментарии агентству.

Он не уточнил, какие именно активы «Лукойла» заинтересовали предпринимателя и вел ли он переговоры с российской компанией непосредственно или как участник инвестиционного консорциума, уточняет издание.

Бернд Бергмайр начинал карьеру в инвестиционном банке Goldman Sachs в 1990-х, позже перейдя к частным инвестициям. Он был основным владельцем люксембургской компании MindGeek, которая владела сайтами Pornhub, RedTube и YouPorn, а в 2023 году продала компанию канадской частной инвестиционной фирме. В 2021-му The Sunday Times оценивала его состояние примерно в $1,6 млрд.

Контекст

Lukoil International GmbH, базирующаяся в Вене, владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями нефтяных месторождений в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике, а также сотнями розничных АЗС по всему миру. Общая стоимость активов, по данным деклараций за 2024 год, оценивается в $22 млрд.

«Лукойл» пытается избавиться от своих международных активов после введения американских санкций против компании.

В прошлом месяце Reuters сообщал, что Exxon вместе с Chevron рассматривают возможность приобретения части международного портфеля «Лукойла». Министерство финансов США разрешило потенциальным покупателям вести переговоры с «Лукойлом» до 13 декабря 2025 года, но любая конкретная сделка потребует отдельного одобрения.

Exxon Mobil предложил приобрести долю «Лукойла» в одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире.

Американский миллиардер Тодд Боэли, который приобрел футбольный клуб «Челси» у Романа Абрамовича, присоединился к гонке за международные активы российского «Лукойла».