В ноябре президентский и парламентский рейтинги претерпели заметные изменения на фоне расследования коррупции во власти : поддержка Владимира Зеленского продолжила снижаться, тогда как Валерий Залужный существенно улучшил свои шансы на президентство. Об этом свидетельствует ежемесячное исследование U electoral data project от компании Info Sapiens и аналитического центра Public Policy Development Office.

Ключевые факты

Президентские выборы. Опрос зафиксировал падение рейтинга Зеленского – с 24,3% в октябре до 20,3% в ноябре. Зато поддержка Залужного выросла с 16,4% до 19,1%, что сократило разрыв между кандидатами до минимума.

В группе с результатами 2–4% оказались Александр Усик, Андрей Билецкий, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Сергей Стерненко, Алексей Гончаренко и Сергей Притула. Доля тех, кто не определился, традиционно высока – 23,6%.

На парламентских выборах лидирует партия Валерия Залужного, которая поднялась до 21,8% против 18,5% в октябре. Партия Владимира Зеленского продолжает терять поддержку – сейчас за нее готовы проголосовать 11,5% избирателей.

лидирует партия Валерия Залужного, которая поднялась до 21,8% против 18,5% в октябре. Партия Владимира Зеленского продолжает терять поддержку – сейчас за нее готовы проголосовать 11,5% избирателей. Далее следуют партия Кирилла Буданова (7,2%), «Европейская Солидарность» Петра Порошенко (6,8%), «Азов» Дениса Прокопенко (5,8%), «Умная политика» Дмитрия Разумкова (4,9%) и партия Александра Усика (3,9%). Поддержка других политических проектов колеблется в пределах 2–4%, а доля нерешительных в ноябре составляет 16,2%.

В оценке направления движения страны зафиксирован исторически высокий дисбаланс: 53,2% респондентов считают, что Украина движется по неправильному пути, тогда как 31,7% оценивают курс положительно. Доля разочарованных растет, а тех, кто считает курс правильным, становится меньше – тенденция продолжается с середины 2023 года.

Методология

Опрос проведен в рамках ежемесячного Электорального Омнибуса, который действует с 2007 года. Данные собраны методом телефонных интервью CATI в период с 13 по 28 ноября 2025-го. Выборка включала 1000 респондентов в возрасте от 16 лет и является репрезентативной по основным социально-демографическим параметрам. Максимальная статистическая погрешность не превышает 3,1%.