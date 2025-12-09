У листопаді президентський та парламентський рейтинги зазнали помітних змін на тлі розслідування корупції у владі: підтримка Володимира Зеленського продовжила знижуватися, тоді як Валерій Залужний суттєво покращив свої шанси на президентство і місця у Верховній Раді. Про це свідчить щомісячне дослідження U electoral data project від компанії Info Sapiens та аналітичного центру Public Policy Development Office.
Ключові факти
- Президентські вибори. Опитування зафіксувало падіння рейтингу Зеленського – із 24,3% у жовтні до 20,3% у листопаді. Натомість підтримка Залужного зросла з 16,4% до 19,1%, що скоротило розрив між кандидатами до мінімуму.
- Третім у президентському рейтингу йде Кирило Буданов із 5,1%, за ним – Петро Порошенко з 4,6%.
- У групі з результатами 2–4% опинилися Олександр Усик, Андрій Білецький, Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко, Сергій Стерненко, Олексій Гончаренко та Сергій Притула. Частка тих, хто не визначився, традиційно висока – 23,6%.
- На парламентських виборах лідером є партія Валерія Залужного, яка піднялася до 21,8% проти 18,5% у жовтні. Партія Володимира Зеленського продовжує втрачати підтримку – зараз за неї готові проголосувати 11,5% виборців (16% у жовтні).
- Далі йдуть партія Кирила Буданова (7,2%), «Європейська Солідарність» Петра Порошенка (6,8%), «Азов» Дениса Прокопенка (5,8%), «Розумна політика» Дмитра Разумкова (4,9%) та партія Олександра Усика (3,9%). Підтримка інших політичних проєктів коливається в межах 2–4%, а частка нерішучих у листопаді становить 16,2%.
- В оцінці напрямку руху країни зафіксовано історично високий дисбаланс: 53,2% респондентів вважають, що Україна рухається неправильним шляхом, тоді як 31,7% оцінюють курс позитивно. Частка розчарованих зростає, а тих, хто вважає курс правильним, стає менше – тенденція триває з середини 2023 року.
Методологія
Опитування проведене в межах щомісячного Електорального Омнібусу, який діє з 2007 року. Дані зібрано методом телефонних інтерв’ю CATI у період із 13 до 28 листопада 2025-го. Вибірка включала 1000 респондентів віком від 16 років і є репрезентативною за основними соціально-демографічними параметрами. Максимальна статистична похибка не перевищує 3,1%.
