У листопаді президентський та парламентський рейтинги зазнали помітних змін на тлі розслідування корупції у владі: підтримка Володимира Зеленського продовжила знижуватися, тоді як Валерій Залужний суттєво покращив свої шанси на президентство і місця у Верховній Раді. Про це свідчить щомісячне дослідження U electoral data project від компанії Info Sapiens та аналітичного центру Public Policy Development Office.