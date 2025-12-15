Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Запросы и проблемы бизнеса. Аналитический дашборд платформы «Пульс» стал публичным

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Министерство экономики представило первый публичный аналитический дашборд государственной платформы «Пульс». Цель – обеспечить обратную связь между бизнесом и властью и предоставить возможность в реальном времени анализировать запросы предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

Детали

  • Платформа «Пульс» уже аккумулировала более 338 000 оценок, почти 30 000 комментариев и более 300 обращений от верифицированных предпринимателей со всей страны.
  • Запуск публичного дашборда дает возможность предпринимателям, аналитикам и органам власти в режиме реального времени отслеживать ключевые тенденции, проблемы и ожидания бизнеса, зафиксированные через платформу, заявило Минэкономики.
  • Особенность дашборда – автоматическое включение каждого комментария в аналитику без вмешательства или модерации. Такой подход гарантирует аутентичность собранной информации и формирует живую базу данных, отражающую реальное состояние бизнес-климата в Украине, считают в министерстве. Публичный интерфейс позволяет анализировать обращения по регионам, органам власти и секторам экономики.
  • Дашборд «Пульс» создает модель управления, в которой решения принимаются на основе данных, а не предположений, отметил заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития Александр Циборт. По его словам, когда комментарий предпринимателя становится частью государственной аналитики, это формирует новое качество взаимодействия и доверия между бизнесом и государством.
  • Минэкономики просит предпринимателей активно пользоваться платформой – оставлять обращения, оценки и комментарии на сайте pulse.gov.ua и на ресурсах с интегрированным виджетом «Пульс».
  • Для корректного учета обращения в аналитике комментарий должен содержать описание проблемы, регион, ответственный орган, отрасль и роль автора в бизнесе.
  • С 1 января 2026 года платформа, согласно постановлению Кабинета министров, получит статус полноценного государственного механизма цифрового взаимодействия бизнеса и органов власти.

Контекст

«Пульс» – часть политики «Сделано в Украине». Платформа разработана Минэкономики при консультации со специалистами Совета бизнес-омбудсмена и реализована при содействии Минцифры благодаря проекту «Поддержка цифровой трансформации» при поддержке USAID и UK Dev. К реализации приобщены команда поддержки реформ Минэкономики и правительственный контактный центр. Бета-тестирование платформы запустили в июле 2024 года.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні