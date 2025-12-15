Министерство экономики представило первый публичный аналитический дашборд государственной платформы «Пульс». Цель – обеспечить обратную связь между бизнесом и властью и предоставить возможность в реальном времени анализировать запросы предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Детали

Платформа «Пульс» уже аккумулировала более 338 000 оценок, почти 30 000 комментариев и более 300 обращений от верифицированных предпринимателей со всей страны.

Запуск публичного дашборда дает возможность предпринимателям, аналитикам и органам власти в режиме реального времени отслеживать ключевые тенденции, проблемы и ожидания бизнеса, зафиксированные через платформу, заявило Минэкономики.

Особенность дашборда – автоматическое включение каждого комментария в аналитику без вмешательства или модерации. Такой подход гарантирует аутентичность собранной информации и формирует живую базу данных, отражающую реальное состояние бизнес-климата в Украине, считают в министерстве. Публичный интерфейс позволяет анализировать обращения по регионам, органам власти и секторам экономики.

Дашборд «Пульс» создает модель управления, в которой решения принимаются на основе данных, а не предположений, отметил заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития Александр Циборт. По его словам, когда комментарий предпринимателя становится частью государственной аналитики, это формирует новое качество взаимодействия и доверия между бизнесом и государством.

Минэкономики просит предпринимателей активно пользоваться платформой – оставлять обращения, оценки и комментарии на сайте pulse.gov.ua и на ресурсах с интегрированным виджетом «Пульс».

Для корректного учета обращения в аналитике комментарий должен содержать описание проблемы, регион, ответственный орган, отрасль и роль автора в бизнесе.

С 1 января 2026 года платформа, согласно постановлению Кабинета министров, получит статус полноценного государственного механизма цифрового взаимодействия бизнеса и органов власти.

Контекст

«Пульс» – часть политики «Сделано в Украине». Платформа разработана Минэкономики при консультации со специалистами Совета бизнес-омбудсмена и реализована при содействии Минцифры благодаря проекту «Поддержка цифровой трансформации» при поддержке USAID и UK Dev. К реализации приобщены команда поддержки реформ Минэкономики и правительственный контактный центр. Бета-тестирование платформы запустили в июле 2024 года.