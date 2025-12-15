Міністерство економіки презентувало перший публічний аналітичний дашборд державної платформи «Пульс». Мета – забезпечити зворотний зв’язок між бізнесом і владою та надати можливість у реальному часі аналізувати запити підприємців. Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Платформа «Пульс» уже акумулювала понад 338 000 оцінок, майже 30 000 коментарів і більш як 300 звернень від верифікованих підприємців з усієї країни.
- Запуск публічного дашборду дає можливість підприємцям, аналітикам і органам влади в режимі реального часу відстежувати ключові тенденції, проблеми та очікування бізнесу, зафіксовані через платформу, заявило Мінекономіки.
- Особливість дашборду – автоматичне включення кожного коментаря в аналітику без втручання або модерації. Такий підхід гарантує автентичність зібраної інформації та формує живу базу даних, що відображає реальний стан бізнес-клімату в Україні, вважають в міністерстві. Публічний інтерфейс дозволяє аналізувати звернення за регіонами, органами влади та секторами економіки.
- Дашборд «Пульс» створює модель управління, в якій рішення ухвалюються на основі даних, а не припущень, зазначив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку Олександр Циборт. За його словами, коли коментар підприємця стає частиною державної аналітики, це формує нову якість взаємодії та довіри між бізнесом і державою.
- Мінекономіки просить підприємців активно користуватися платформою – залишати звернення, оцінки та коментарі на сайті pulse.gov.ua та на ресурсах із інтегрованим віджетом «Пульс».
- Для коректного врахування звернення в аналітиці коментар має містити опис проблеми, регіон, відповідальний орган, галузь і роль автора в бізнесі.
- З 1 січня 2026 року платформа, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, отримає статус повноцінного державного механізму цифрової взаємодії бізнесу та органів влади.
Контекст
«Пульс» – частина політики «Зроблено в Україні». Платформа розроблена Мінекономіки за консультації з фахівцями Ради бізнес-омбудсмена та реалізована за сприяння Мінцифри завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. До реалізації долучені команда підтримки реформ Мінекономіки та урядовий контактний центр. Бета-тестування платформи запустили в липні 2024 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.