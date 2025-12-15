Міністерство економіки презентувало перший публічний аналітичний дашборд державної платформи «Пульс». Мета – забезпечити зворотний зв’язок між бізнесом і владою та надати можливість у реальному часі аналізувати запити підприємців. Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Деталі

Платформа «Пульс» уже акумулювала понад 338 000 оцінок, майже 30 000 коментарів і більш як 300 звернень від верифікованих підприємців з усієї країни.

Запуск публічного дашборду дає можливість підприємцям, аналітикам і органам влади в режимі реального часу відстежувати ключові тенденції, проблеми та очікування бізнесу, зафіксовані через платформу, заявило Мінекономіки.

Особливість дашборду – автоматичне включення кожного коментаря в аналітику без втручання або модерації. Такий підхід гарантує автентичність зібраної інформації та формує живу базу даних, що відображає реальний стан бізнес-клімату в Україні, вважають в міністерстві. Публічний інтерфейс дозволяє аналізувати звернення за регіонами, органами влади та секторами економіки.

Дашборд «Пульс» створює модель управління, в якій рішення ухвалюються на основі даних, а не припущень, зазначив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку Олександр Циборт. За його словами, коли коментар підприємця стає частиною державної аналітики, це формує нову якість взаємодії та довіри між бізнесом і державою.

Мінекономіки просить підприємців активно користуватися платформою – залишати звернення, оцінки та коментарі на сайті pulse.gov.ua та на ресурсах із інтегрованим віджетом «Пульс».

Для коректного врахування звернення в аналітиці коментар має містити опис проблеми, регіон, відповідальний орган, галузь і роль автора в бізнесі.

З 1 січня 2026 року платформа, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, отримає статус повноцінного державного механізму цифрової взаємодії бізнесу та органів влади.

Контекст

«Пульс» – частина політики «Зроблено в Україні». Платформа розроблена Мінекономіки за консультації з фахівцями Ради бізнес-омбудсмена та реалізована за сприяння Мінцифри завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. До реалізації долучені команда підтримки реформ Мінекономіки та урядовий контактний центр. Бета-тестування платформи запустили в липні 2024 року.