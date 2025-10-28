Полноценный запуск Web3-экономики в Украине ограничен из-за отсутствия окончательно принятого закона о виртуальных активах. Пока этот вопрос решается, правительство подготовило национальный sandbox для Web3-технологий – это среда, где компании могут тестировать свои продукты в режиме эксперимента, что позволяет бизнесу не терять время и выстраивать решения уже сейчас. Об этом в комментарии Forbes Украина сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отвечая на вопросы бизнеса.

Подробности

Решением Кабинета министров создан национальный sandbox для Web3-технологий, объединяющий блокчейн-технологии, цифровые активы и смартконтракты в экономическую модель будущего, заявила Свириденко.

«Бизнес уже декларирует готовность инвестировать в создание самого крупного в Европе Web3-хаба, и правительство это приветствует», – отметила премьер-министр.

Она также подчеркнула, что в Украине уже есть мощный прецедент построения передовой цифровой экономики через «Дія.City» – правовой и налоговый режим, позволивший привлечь десятки миллиардов гривен инвестиций и сотни технологических компаний.

«Следующий шаг – формирование полноценной Web3-экосистемы», – добавила Свириденко.

Контекст

Web3-экономика – децентрализованная модель интернета на блокчейне, где пользователи контролируют данные, активы и взаимодействия. Активы токенизируются, обмен автоматизируется смарт-контрактами, доверие обеспечивается кодом без посредников. Это программируемая коммерция с прозрачными, автономными транзакциями.

В отличие от Web2 (Google, Meta, Amazon владеют данными), в Web3 пользователи управляют активами без посредников, участвуют в DAO.