Повноцінний запуск Web3-економіки в Україні обмежений через відсутність остаточно ухваленого закону про віртуальні активи. Допоки це питання вирішується, уряд підготував національний sandbox для Web3-технологій – це середовище, де компанії можуть тестувати свої продукти в режимі експерименту, що дозволяє бізнесу не втрачати час і будувати рішення вже зараз. Про це в коментарі Forbes Україна повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, відповідаючи на питання бізнесу.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Рішенням Кабінету Міністрів створено національний sandbox для Web3-технологій, який об’єднає блокчейн-технології, цифрові активи та смартконтракти в економічну модель майбутнього, заявила Свириденко.
- «Бізнес уже декларує готовність інвестувати в створення найбільшого в Європі Web3-хабу, і уряд це вітає», – зазначила прем’єр-міністерка.
- Вона також наголосила, що в Україні вже є потужний прецедент побудови передової цифрової економіки через «Дія.City» – правовий та податковий режим, який дозволив залучити десятки мільярдів гривень інвестицій та сотні технологічних компаній.
- «Наступний крок – формування повноцінної Web3-екосистеми», – додала Свириденко.
Контекст
Web3-економіка – децентралізована модель інтернету на блокчейні, де користувачі контролюють дані, активи та взаємодії. Активи токенізуються, обмін автоматизується смарт-контрактами, довіра забезпечується кодом без посередників. Це «програмована комерція» з прозорими, автономними транзакціями.
На відміну від Web2 (Google, Meta, Amazon володіють даними), у Web3 користувачі керують активами без посередників, беруть участь у DAO.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.