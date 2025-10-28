Повноцінний запуск Web3-економіки в Україні обмежений через відсутність остаточно ухваленого закону про віртуальні активи. Допоки це питання вирішується, уряд підготував національний sandbox для Web3-технологій – це середовище, де компанії можуть тестувати свої продукти в режимі експерименту, що дозволяє бізнесу не втрачати час і будувати рішення вже зараз. Про це в коментарі Forbes Україна повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, відповідаючи на питання бізнесу.

Деталі

Рішенням Кабінету Міністрів створено національний sandbox для Web3-технологій, який об’єднає блокчейн-технології, цифрові активи та смартконтракти в економічну модель майбутнього, заявила Свириденко.

«Бізнес уже декларує готовність інвестувати в створення найбільшого в Європі Web3-хабу, і уряд це вітає», – зазначила прем’єр-міністерка.

Вона також наголосила, що в Україні вже є потужний прецедент побудови передової цифрової економіки через «Дія.City» – правовий та податковий режим, який дозволив залучити десятки мільярдів гривень інвестицій та сотні технологічних компаній.

«Наступний крок – формування повноцінної Web3-екосистеми», – додала Свириденко.

Контекст

Web3-економіка – децентралізована модель інтернету на блокчейні, де користувачі контролюють дані, активи та взаємодії. Активи токенізуються, обмін автоматизується смарт-контрактами, довіра забезпечується кодом без посередників. Це «програмована комерція» з прозорими, автономними транзакціями.

На відміну від Web2 (Google, Meta, Amazon володіють даними), у Web3 користувачі керують активами без посередників, беруть участь у DAO.