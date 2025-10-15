До конца 2026 г. в Украине должна заработать автоматизированная система мониторинга площадей. Стоимость проекта, финансируемого ЕС и другими донорами, $1 млн. Запуск системы, которая должна навести порядок в украинском агро, – одно из требований для вступления Украины в Евросоюз , говорит ответственный за ее внедрение Денис Башлык, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Когда система заработает и к каким изменениям готовиться украинским аграриям?

В год Украина недополучает 24 млрд грн из-за того, что около 10% украинских земель обрабатываются в тени, посчитали в Министерстве экономики Украины. «Фактически земли возделываются, а в реестрах их нет», – говорит заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык.

Он убежден, что решить проблему можно благодаря технологиям. Команда из 100 человек, среди прочего, работает над запуском автоматизированной системы мониторинга площадей (AMS), которая должна заработать на рубеже 2026–2027 годов. Система с помощью спутниковых снимков будет автоматически обнаруживать земли в обработке, которые официально не оформлены.