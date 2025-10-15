Forbes Digital підписка
Цена вопроса – 24 млрд грн налогов в год. Минэкономики благодаря цифровизации хочет вывести 2 млн га земли из тени. Как и когда это заработает? Интервью с замминистра Башлыком

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes
Любовь Петрушко /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Любовь Петрушко
Forbes

4 хв читання

Башлик мінекономіки податки /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Денис Башлык, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

До конца 2026 г. в Украине должна заработать автоматизированная система мониторинга площадей. Стоимость проекта, финансируемого ЕС и другими донорами, $1 млн. Запуск системы, которая должна навести порядок в украинском агро, – одно из требований для вступления Украины в Евросоюз, говорит ответственный за ее внедрение Денис Башлык, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Когда система заработает и к каким изменениям готовиться украинским аграриям?

В год Украина недополучает 24 млрд грн из-за того, что около 10% украинских земель обрабатываются в тени, посчитали в Министерстве экономики Украины. «Фактически земли возделываются, а в реестрах их нет», – говорит заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык.

Он убежден, что решить проблему можно благодаря технологиям. Команда из 100 человек, среди прочего, работает над запуском автоматизированной системы мониторинга площадей (AMS), которая должна заработать на рубеже 2026–2027 годов. Система с помощью спутниковых снимков будет автоматически обнаруживать земли в обработке, которые официально не оформлены.

