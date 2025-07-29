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Экс-директор «Новой почты» и EVO. Новым заместителем министра обороны по цифровизации вместо Екатерины Черногоренко стала Оксана Ферчук. Что о ней известно и какие вызовы в должности

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Чому звільнили Черногоренко і що відомо про Оксану Ферчук /колаж Аліна Кохан

Новым заместителем министра обороны по цифровизации стала Оксана Ферчук. В этой должности она заменила Екатерину Черногоренко Фото колаж Аліна Кохан

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Оксана Ферчук стала новым заместителем министра обороны по цифровой трансформации. Ранее она отвечала за внедрение ключевых ІТ-систем LOGFAS и SAP на позиции советницы. Теперь под ее управлением и приложения «Резерв+» и «Армия+», которые запустила команда предшественницы Екатерины Черногоренко. До назначения Ферчук также руководила патронатной службой Минобороны и имела опыт топ-менеджмента в «Новой почте», EVO и JustIn. Какие вызовы в новой должности?

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Новым заместителем министра обороны по цифровизации стала Оксана Ферчук. Кабмин назначил ее 25 июля. В этой должности Ферчук заменила Екатерину Черногоренко, которая была заместителем с сентября 2023-го.

Под руководством Черногоренко Минобороны запустило приложение для военнообязанных «Резерв+» и «Армия+» для военнослужащих. По состоянию на февраль 2025-го у «Резерв+» было около 4 млн пользователей, через него оформлялась каждая третья отсрочка, говорила тогда Черногоренко Forbes Ukraine.

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