Оксана Ферчук стала новым заместителем министра обороны по цифровой трансформации. Ранее она отвечала за внедрение ключевых ІТ-систем LOGFAS и SAP на позиции советницы. Теперь под ее управлением и приложения «Резерв+» и «Армия+», которые запустила команда предшественницы Екатерины Черногоренко. До назначения Ферчук также руководила патронатной службой Минобороны и имела опыт топ-менеджмента в «Новой почте», EVO и JustIn. Какие вызовы в новой должности?

Новым заместителем министра обороны по цифровизации стала Оксана Ферчук. Кабмин назначил ее 25 июля. В этой должности Ферчук заменила Екатерину Черногоренко, которая была заместителем с сентября 2023-го.

Под руководством Черногоренко Минобороны запустило приложение для военнообязанных «Резерв+» и «Армия+» для военнослужащих. По состоянию на февраль 2025-го у «Резерв+» было около 4 млн пользователей, через него оформлялась каждая третья отсрочка, говорила тогда Черногоренко Forbes Ukraine.