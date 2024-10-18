Основатели monobank запускают маркетплейс. Гороховский раскрыл подробности

В Украине появится новый маркетплейс от основателей monobank – market by mono. Его презентация состоится 21 октября. Об этом сообщил в соцсетях соучредитель monobank Олег Гороховский.

Подробности

Особенностью market by mono должны стать «простота, уверенность, экономия времени и хорошее отношение к себе», отметил Олег Гороховский.

Он обещает, что товары на маркете можно будет купить без переплат и скрытых тарифов по программе «Покупка по частям».

Партнеры получат «совершенно беспрецедентные тарифы от 3 до 5 раз ниже, чем у конкурентов», рассказал Гороховский.

На старте проекта в маркетплейсе будут представлены три категории: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

Партнеры проекта – Moyo, КТС, Click, «которые помогали нам пройти этот путь до старта и обещают достойный сервис и вкусные цены», – отметил Гороховский.

Контекст

В начале октября monobank запустил услугу по приему платежей через собственные терминалы с модулем 4G. За год команда monobank планирует запустить 15 000 терминалов.

Учредители monobank прогнозировали рост чистой прибыли в 2,7 раза, по эквиваленту примерно $240 млн. На 16 октября количество клиентов банка превышает 8,8 млн, свидетельствуют данные дашборда mono.

monobank попал в рейтинг 250 лучших финтех-компаний мира от CNBC в июне. Банк стал единственной финтех-компанией из Украины в этом списке.