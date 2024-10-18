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Засновники monobank запускають маркетплейс. Гороховський розкрив подробиці

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Олег Гороховський, monobank /Антон Забєльський для Forbes Україна

Олег Гороховський, співзасновник monobank. Фото Антон Забєльський для Forbes Україна

В Україні зʼявиться новий маркетплейс від засновників monobank – market by mono. Його презентація відбудеться 21 жовтня. Про це повідомив у соцмережах співзасновник monobank Олег Гороховський.

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Деталі

  • Особливістю market by mono має стати «простота, впевненість, економія часу та гарне ставлення до себе», зазначив Олег Гороховський.
  • Він обіцяє, що товари на маркеті можна буде купити без переплат і прихованих тарифів за програмою «Покупка частинами». 
  • Партнери отримають «абсолютно безпрецедентні тарифи від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів», розповів Гороховський.
  • На старті проєкту в маркетплейсі будуть представлені три категорії – гаджети, смарт-електроніка та компʼютерна техніка.
  • Партнери проєкту – Moyo, КТС, Click, «які допомагали нам пройти цей шлях до старту та обіцяють гідний сервіс і смачні ціни», зазначив Гороховський.

Контекст

На початку жовтня monobank запустив послугу прийому платежів через власні термінали з модулем 4G. За рік команда monobank планує запустити 15 000 терміналів.

Засновники monobank прогнозували цьогоріч зростання чистого прибутку у 2,7 раза, до еквівалента приблизно $240 млн. На 16 жовтня кількість клієнтів банку перевищує 8,8 млн, свідчать дані дашборду mono. 

monobank потрапив до рейтингу 250 найкращих фінтех-компаній світу від CNBC у червні. Банк став єдиною фінтех-компанією з України у цьому списку.

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