Засновники monobank запускають маркетплейс. Гороховський розкрив подробиці

В Україні зʼявиться новий маркетплейс від засновників monobank – market by mono. Його презентація відбудеться 21 жовтня. Про це повідомив у соцмережах співзасновник monobank Олег Гороховський.

Деталі

Особливістю market by mono має стати «простота, впевненість, економія часу та гарне ставлення до себе», зазначив Олег Гороховський.

Він обіцяє, що товари на маркеті можна буде купити без переплат і прихованих тарифів за програмою «Покупка частинами».

Партнери отримають «абсолютно безпрецедентні тарифи від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів», розповів Гороховський.

На старті проєкту в маркетплейсі будуть представлені три категорії – гаджети, смарт-електроніка та компʼютерна техніка.

Партнери проєкту – Moyo, КТС, Click, «які допомагали нам пройти цей шлях до старту та обіцяють гідний сервіс і смачні ціни», зазначив Гороховський.

Контекст

На початку жовтня monobank запустив послугу прийому платежів через власні термінали з модулем 4G. За рік команда monobank планує запустити 15 000 терміналів.

Засновники monobank прогнозували цьогоріч зростання чистого прибутку у 2,7 раза, до еквівалента приблизно $240 млн. На 16 жовтня кількість клієнтів банку перевищує 8,8 млн, свідчать дані дашборду mono.

monobank потрапив до рейтингу 250 найкращих фінтех-компаній світу від CNBC у червні. Банк став єдиною фінтех-компанією з України у цьому списку.