Государственный Sense Bank сообщает о временных сбоях в работе приложения Sense SuperApp из-за вражеских обстрелов столицы , повредивших онлайн-инфраструктуру партнера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подробности

«Из-за ночной атаки врага на Киев пострадала онлайн-инфраструктура одного из наших партнеров, что привело к сбоям в работе Sense Bank», – заявили в банке.

Sense Bank активно работает над восстановлением всех сервисов.

Банк приносит извинения за неудобства и обещает поскорее вернуть свои системы к полноценной работе.

Sense SuperApp – мобильное приложение Sense Bank, запущенное в 2020 году. Доступный на iOS и Android, он предлагает открытие счетов, платежи, кредиты, инвестиции, поддержку ФЛП. По состоянию на 2025 год банк обслуживает около 3 млн клиентов, из которых более 1 млн активно используют приложение (данные Google Play/App Store).

Контекст

В ночь на 10 октября Россия нанесла по Украине удар более 450 дронами и более 30 ракетами, главная мишень – энергетическая инфраструктура. В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в Киеве, а также Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

По состоянию на данный момент по стране известно о более 20 пострадавших людях, в Запорожье погиб ребенок.

Из-за атаки в Киеве и области, а также в Кировоградской области отсутствует водоснабжение. Его должны восстановить в течение дня.