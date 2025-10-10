Деражвний Sense Bank повідомляє про тимчасові збої в роботі застосунку Sense SuperApp через ворожі обстріли столиці, які пошкодили онлайн-інфраструктуру партнера. Про це інформує пресслужба компанії.
Деталі
- «Через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів, що призвело до збоїв у роботі Sense Bank», – заявили у банку.
- Команда Sense Bank активно працює над відновленням усіх сервісів.
- Банк просить вибачення за незручності та обіцяє якнайшвидше повернути повноцінну роботу своїх систем.
- Sense SuperApp – мобільний додаток Sense Bank, запущений у 2020 році. Доступний на iOS та Android, він пропонує відкриття рахунків, платежі, кредити, інвестиції, підтримку ФОП. Станом на 2025 рік банк обслуговує близько 3 млн клієнтів, з яких понад 1 млн активно використовують додаток (дані Google Play/App Store).
Контекст
В ніч на 10 жовтня Росія завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура. Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, в Запоріжжі загинула дитина.
Через атаку у Києві та області, а також на Кіровоградщині відсутнє водопостачання. Його мають відновити протягом дня.
