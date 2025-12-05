Forbes Digital підписка
Александр Пикало

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський /пресс-служба НБУ

Заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский Фото пресс-служба НБУ

Совет Национального банка Украины назначил Владимира Лепушинского заместителем главы банка. Решение было принято по представлению главы центробанка Андрея Пышного. До этого Лепушинский возглавлял департамент монетарной политики и экономического анализа. Говорится в сообщении НБУ от 5 декабря.

Детали

  • На этой должности Лепушинский будет осуществлять руководство вертикалью подчинения «Монетарная стабильность». Он приступит к исполнению обязанностей с 8 декабря.
  • Правление Национального банка, согласно закону «О Национальном банке Украины», состоит из семи человек: председателя, первого заместителя и пяти заместителей председателя. Все заместители входят в состав правления по должности.

Контекст

Владимир Лепушинский работает в НБУ с октября 2004 года. Он начинал карьеру как экономист, ответственный за прогнозирование показателей денежно-кредитного рынка. С 2008 по 2014 год занимал должности начальника отдела, заместителя начальника и начальника управления департамента монетарной политики и генерального департамента денежно-кредитной политики.

В конце 2019 года Лепушинского назначили директором департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ по результатам открытого конкурса. До этого он был заместителем директора этого департамента, которым руководил Николайчук до своего назначения заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в сентябре 2019 года.

