Рада Національного банку України призначила Володимира Лепушинського заступником голови банку. Рішення було ухвалене за поданням голови центробанку Андрія Пишного. До цього Лепушинський очолював департамент монетарної політики та економічного аналізу. Йдеться у повідомленні НБУ від 5 грудня.

Деталі

На цій посаді Лепушинський здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Монетарна стабільність». Він приступить до виконання обовʼязків з 8 грудня.

Правління Національного банку, згідно із законом «Про Національний банк України», складається з семи осіб: голови, першого заступника та п’яти заступників голови. Усі заступники входять до складу правління за посадою.

Контекст

Володимир Лепушинський працює в НБУ з жовтня 2004 року. Він починав кар’єру як економіст, відповідальний за прогнозування показників грошово-кредитного ринку. З 2008 по 2014 рік обіймав посади начальника відділу, заступника начальника та начальника управління департаменту монетарної політики та генерального департаменту грошово-кредитної політики.

У кінці 2019 року Лепушинського призначили директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ за результатами відкритого конкурсу. До цього він був заступником директора цього департаменту, яким керував Ніколайчук до свого призначення заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у вересні 2019 року.