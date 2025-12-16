Членство Украины в Европейском Союзе является неотъемлемой частью гарантий безопасности со стороны европейских стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 16 декабря на совместном с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом брифинге.

Детали

Зеленский сказал, что сильные гарантии для Украины включают гарантии ЕС, в частности экономические гарантии безопасности, центральным элементом которых является полноправное членство Украины.

Украина рассматривает эти элементы как единый блок гарантий безопасности, подчеркнул Зеленский. По его словам, если партнеры готовы поддерживать гарантии безопасности для Украины, то логичным является и их поддержка украинского членства в Евросоюзе.

В то же время президент не уточнил сроки возможного вступления или дополнительные условия, отметив, что речь идет о рамочном видении, которое разделяют и многие партнеры Украины. «Не могу сказать, когда, какие еще могут быть условия, но это рамочное наше понимание и многих, кстати, партнеров гарантий безопасности», – сказал Зеленский.

Контекст

15 декабря в Берлине состоялся второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации с представителями президента США Дональда Трампа – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Комментируя результаты встречи, Зеленский назвал разговор непростым, но продуктивным.

Переговоры 14 декабря продолжались пять часов. Стороны не смогли договориться о ключевом – предложенной США «демилитаризованной зоне» в Донецкой области, сообщила Bild со ссылкой на источники. В то же время, по их словам, Киев якобы готов отказаться от вступления в НАТО и как можно быстрее провести выборы.

По результатам переговоров в Берлине президент США Трамп заявил, что они идут успешно.

Киев ожидает подготовки пяти документов, часть из которых будет касаться гарантий безопасности, рассказал по результатам переговоров президент Украины. Речь идет о решениях, которые должны быть утверждены Конгрессом США и содержать механизмы, аналогичные пятой статье НАТО. Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности детально прорабатывают военные команды Украины и США и стороны приблизились к «сильным гарантиям».