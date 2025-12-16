Членство України в Європейському Союзі є невід’ємною частиною гарантій безпеки з боку європейських країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський 16 грудня на спільному з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом брифінгу.
- Зеленський сказав, що сильні гарантії для України включають гарантії ЄС, зокрема економічні гарантії безпеки, центральним елементом яких є повноправне членство України.
- Україна розглядає ці елементи як єдиний блок гарантій безпеки, наголосив Зеленський. За його словами, якщо партнери готові підтримувати безпекові гарантії для України, то логічним є й їхня підтримка українського членства в Євросоюзі.
- Водночас президент не уточнив терміни можливого вступу або додаткові умови, зауваживши, що йдеться про рамкове бачення, яке поділяють і багато партнерів України. «Не можу сказати, коли, які ще можуть бути умови, але це рамкове наше розуміння і багатьох, до речі, партнерів щодо гарантій безпеки», – сказав Зеленський.
Контекст
15 грудня в Берліні відбувся другий раунд переговорів президента України Володимира Зеленського та української делегації з представниками президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Коментуючи результати зустрічі, Зеленський назвав розмову непростою, але продуктивною.
Переговори 14 грудня тривали пʼять годин. Сторони не змогли домовитися про ключове – запропоновану США «демілітаризовану зону» в Донецькій області, повідомила Bild із посиланням на джерела. Водночас, за їхніми словами, Київ нібито готовий відмовитися від вступу до НАТО та якнайшвидше провести вибори.
За результатами переговорів у Берліні президент США Трамп заявив, що вони йдуть успішно.
Київ очікує на підготовку п’яти документів, частина з яких стосуватиметься гарантій безпеки, розповів за результатами переговорів президент України. Йдеться про рішення, які мають бути затверджені Конгресом США і містити механізми, аналогічні п’ятій статті НАТО. Зеленський наголосив, що питання гарантій безпеки детально опрацьовують військові команди України та США і сторони наблизилися до «сильних гарантій».
