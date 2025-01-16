Фицо заявил, что встретится с Зеленским в ближайшие дни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ближайшие дни намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в ответе на вопросы журналистов, передает Irozhlas 16 января.

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«Мы ищем новую дату для этой встречи, которая состоится в ближайшие несколько дней», – отметил Фицо.

Контекст

Контракт на транзит газа между Украиной и Россией завершился 1 января 2025 года, и Киев подтвердил свое решение не продлевать соглашение. Ежегодно Россия поставляла около 15 млрд кубометров газа в Европу, включая Словакию и Австрию.

Украина предложила Словакии компенсацию за потери и помощь в налаживании альтернативных поставок, но Фицо отказался, что, по словам Зеленского, может свидетельствовать о его теневых связях с Кремлем.

29 декабря 2024 года Фицо обратился к Антониу Кошта и Урсуле фон дер Ляйен с жалобой на отказ Украины продолжить транзит. Накануне он заявил, что Братислава может ограничить поставки электроэнергии Украине. 2 января он угрожал ограничить помощь украинским беженцам.

10 января Фицо заявил, что Путин пообещал Словакии новые маршруты для поставок газа после завершения транзита через Украину. 13 января Фицо пригласил Зеленского на переговоры, на что президент Украины ответил приглашением посетить Киев 17 января.