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Путин пообещал Словакии газ в обход Украины – Фицо

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Президент РФ Владимир Путин пообещал Словакии, что «Газпром» найдет альтернативные пути поставки газа после завершения транзита через Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 10 января, пишет Reuters.

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Подробности

  • «Я говорил с Путиным о контракте между нами и «Газпромом», который предполагает, что они обязаны найти способ доставить нам газ», – заявил Фицо.
  • Страны рассматривают вариант увеличения транспортировки газа через Турцию.
  • По словам Фицо, Путин заверил, что Россия выполнит свои обязательства, хотя мощности газопровода «Турецкий поток» и соединительного маршрута для поставки газа из Турции в Европу ограничены.
  • Часть газа могут доставлять через Западную Европу, отметил премьер, ссылаясь на трубопроводные связи Словакии с центрально- и западноевропейскими соседями.
  • Фицо утверждает, что Европа понесла многомиллиардные потери из-за роста цен на газ, вызванного отсутствием примерно 13,5 млрд кубометров газа, которые в прошлом году поставляли через Украину, в том числе около 3 млрд кубометров для потребления в Словакии.

Контекст

23 декабря премьер-министр Словакии Фицо встретился с Владимиром Путиным в Москве, назвав эту поездку ответом на отказ президента Украины Владимира Зеленского продолжить транзит российского газа. Фицо также заявил, что Зеленский якобы предлагал ему €500 млн из замороженных российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО, на что премьер ответил категорическим отказом, подчеркнув, что «никогда» не согласится на присоединение Украины к Альянсу.

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа завершился 1 января 2025 года, и Киев неоднократно подтверждал свое решение не продлевать соглашение. Россия ежегодно поставляла около 15 млрд кубометров газа в Европу, в частности в Словакию и Австрию, оставаясь основным поставщиком для этих стран.

Европейская комиссия уверена, что прекращение транзита через Украину не создаст существенных угроз энергетической безопасности ЕС. В стратегии блока предусмотрено усиление сотрудничества с альтернативными поставщиками, развитие возобновляемых источников энергии и внедрение мер по повышению энергоэффективности.

Украина предложила Словакии компенсацию возможных потерь от прекращения транзита российского газа, а также помощь в налаживании альтернативных поставок из ЕС. Однако, по словам Зеленского, Фицо отказался, что может свидетельствовать о его «теневых договоренностях» с Кремлем. Украинский президент считает, что премьер Словакии действует в собственных интересах, преследуя финансовую выгоду.

29 декабря 2024 года Фицо направил жалобы на Зеленского главе Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за отказа Украины продолжить транзит газа после 2025 года. Накануне премьер Словакии заявил, что в случае необходимости Братислава может прекратить поставки электроэнергии в Украину или выбрать другой ответный курс действий.

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