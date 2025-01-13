Фіцо запросив Зеленського до Словаччини на переговори щодо транзиту газу. Президент України відповів (оновлено)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч, щоб обговорити питання транзиту російського разу українською територією, про це він повідомив у відеозверненні на сторінці у Facebook. За його словами, переговори можуть відбутися на території Словаччини поблизу кордону з Україною. Оновлено . Зеленський у відповідь запросив Фіцо відвідати Київ 17 січня.

Ключові факти

Фіцо наголосив, що рішення припинити транзит газу через Україну до Словаччини та інших споживачів «завдає величезних збитків самій Україні, Словаччині та Європейському Союзу».

Він додав, що це викликає неоднозначну реакцію, і «не сприяє ні двостороннім, ні багатостороннім відносинам».

Фіцо заявив, що не має наміру відповідати на заяву Зеленського від неділі, 12 січня, «оскільки не має наміру ще більше ескалувати напруженість».

Зеленського від неділі, 12 січня, «оскільки не має наміру ще більше ескалувати напруженість». «Хочу повністю зосередитись на врегулюванні ситуації, повʼязаної із припиненням транзиту газу», – сказав він.

Посадовець повідомив, що обговорив це питання з єврокомісаром з енергетики Деном Йоргенсеном та його командою і закликав «українську сторону взяти активну участь у подальших переговорах та роботі створеної для цього спеціальної робочої групи».

Премʼєр Словаччини нагадав про «хороші результати» спільних переговорів урядів, додавши, що хотів би продовжити конструктивний діалог із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем.

«Тому дозвольте мені, як вищому представнику словацької виконавчої влади, запросити вас на зустріч, бажано якнайшвидше, з повним розумінням серйозності вашого робочого порядку денного», – сказав він.

За його словами, зустріч може відбутися на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною. Фіцо очікує, що така зустріч «створить гарні умови для відкритого обговорення питань постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України».

Оновлено. Зеленський написав у соцмережі Х: «Добре. Приїжджайте до Києва в пʼятницю».

Контекст

Контракт між Україною та Росією на транзит газу завершився 1 січня 2025 року, і Київ неодноразово підтверджував своє рішення не продовжувати угоду. Росія щороку постачала близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, зокрема до Словаччини та Австрії, залишаючись основним постачальником для цих країн.

Україна запропонувала Словаччині компенсацію можливих втрат від припинення транзиту російського газу, а також допомогу в налагодженні альтернативних постачань із ЄС. Однак, за словами Зеленського, Фіцо відмовився, що може свідчити про його «тіньові домовленості» з Кремлем. Український президент вважає, що премʼєр Словаччини діє у власних інтересах, переслідуючи фінансову вигоду.

29 грудня 2024 року Фіцо направив скарги на Зеленського до глави Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн через відмову України продовжити транзит газу після 2025 року. Напередодні прем’єр Словаччини заявив, що у разі потреби Братислава може зупинити постачання електроенергії в Україну або обрати інший курс дій у відповідь. 2 січня Фіцо погрожував обмежити допомогу українським біженцям у Словаччині через зупинку транзиту російського газу.

10 січня словацький премʼєр заявив, що резидент РФ Володимир Путін пообіцяв Словаччині, що «Газпром» знайде альтернативні шляхи для постачання газу після завершення транзиту через Україну.