Фіцо заявив, що зустрінеться із Зеленським найближчими днями

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо найближчими днями має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у відповіді на запитання журналістів, передає Irozhlas 16 січня.

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«Ми шукаємо нову дату для цієї зустрічі, яка відбудеться в найближчі кілька днів», – зазначив Фіцо.

Контекст

Контракт на транзит газу між Україною та Росією завершився 1 січня 2025 року, і Київ підтвердив своє рішення не продовжувати угоду. Щорічно Росія постачала близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, включаючи Словаччину та Австрію.

Україна запропонувала Словаччині компенсацію за втрати та допомогу в налагодженні альтернативних постачань, але Фіцо відмовився, що, за словами Зеленського, може свідчити про його тіньові звʼязки з Кремлем.

29 грудня 2024 року Фіцо звернувся до Антоніу Кошти та Урсули фон дер Ляєн зі скаргою на відмову України продовжити транзит. Напередодні він заявив, що Братислава може обмежити постачання електроенергії Україні. 2 січня він погрожував обмежити допомогу українським біженцям.

10 січня Фіцо заявив, що Путін пообіцяв Словаччині нові маршрути для постачання газу після завершення транзиту через Україну. 13 січня Фіцо запросив Зеленського на переговори, на що президент України відповів запрошенням відвідати Київ 17 січня.