Зеленський відкинув можливість транзиту російського газу через Україну під виглядом азербайджанського

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не розглядає можливість поновлення угоди з російським «Газпромом» про транзит газу до Європи, та відкидає ідею транспортування російського газу під виглядом азербайджанського. Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі 19 грудня.

Деталі

Україна не дозволить заробляти додаткові мільярди «на крові», наголосив Зеленський.

Він розповів, що говорив про транзит газу зі словацьким премʼєром Робертом Фіцо, вочевидь, маючи на увазі можливість поставок азербайджанського газу.

За його словами, Україна не погодиться на ситуацію, коли інші країни отримують газ від РФ, а потім транзитують його під виглядом іншого постачальника, що фактично означатиме продовження фінансування Росії через газові поставки.

Пряма мова

«Будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті стане залежною від РФ. Питання лише – за місяць чи за рік. Бо це їхня політика. Тому транзитувати російський газ ми не будемо», – заявив Володимир Зеленський.

Контекст

Росія все ще постачає до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де вона залишається основним постачальником. У Австрії частка російського газу в загальному споживанні перевищує 80% протягом п’яти місяців поспіль. Незважаючи на імпорт російського зрідженого природного газу морським шляхом, санкції проти цього газу досі не введені, хоча ведуться дебати щодо доцільності таких закупівель.

Єврокомісія впевнена, що у разі припинення транзиту газу через Україну не виникне серйозних загроз енергетичній безпеці. Її стратегія передбачає активний перехід до альтернативних постачальників, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.

Президент України Володимир Зеленський у липні зазначив, що однією з можливих альтернатив російському газу є збільшення постачань азербайджанського газу. Азербайджан висловив готовність збільшити поставки до Європи, але відсутність довгострокових угод стримує розвиток нових виробничих потужностей.

З 1 грудня азербайджанська компанія SOCAR розпочала постачання газу словацькій компанії SPP.

17 грудня стало відомо, що для підтримки продовження транзиту російського газу через Україну після 2025 року Словаччина об’єднала газові компанії своєї та сусідніх країн, зокрема операторів з Австрії, Угорщини, Італії – компанії підписали декларацію. Підписанти декларації заявили, що продовження транзиту є вигідним не тільки для європейських споживачів, але й для України. Документ планується передати голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.