Европейские газовики и трейдеры запустили декларацию в поддержку продления транзита российского газа через Украину

Словакия объединила пул компаний газовой отрасли своей и соседних стран, поставщиков, потребителей, операторов газопроводов из Австрии, Венгрии, Италии, чтобы поддержать продление транзита российского газа через Украину после 2025 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на совместное заявление компаний 17 декабря. Подписанты декларации заявили, что продление транзита «выгодно не только для потребителей газа в Европе, но и для самой Украины».

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Инициатор декларации – словацкий энергетический трейдер SPP. Среди подписантов — оператор ГТС Словакии Eustream, венгерские нефтегазовые государственная MVM и частная MOL, итальянская Gas Intensive Societa Consortile и другие.

Документ планируют передать главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы привлечь внимание к «угрозе энергетической и экономической безопасности региона», заявил гендиректор SPP Войтех Ференц.

Подписанты декларации подчеркнули, что сохранение транзита через Украину будет «способствовать стабильным ценам на газ и поддержит конкурентоспособность европейской промышленности».

Контекст

Россия продолжает транспортировать около 15 млрд кубометров газа в год в Европу, главным образом в Словакию и Австрию, оставаясь доминирующим поставщиком для этих стран. В Австрии доля российского газа уже пять месяцев подряд превышает 80% общего потребления. Хотя Европа импортирует российский сжиженный природный газ морским транспортом, санкции против российского газа до сих пор не введены, несмотря на дискуссии по поводу целесообразности таких закупок.

Еврокомиссия уверена, что сможет избежать серьезных рисков энергетической безопасности при прекращении транзита через Украину. Ее стратегия предполагает активный переход на альтернативных поставщиков, внедрение возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле заявил, что замена российского газа азербайджанским является одной из рассматриваемых опций. Азербайджан выражал готовность увеличить поставки в Европу, однако отсутствие долгосрочных сделок сдерживает развитие новых производственных мощностей.

С 1 декабря азербайджанская компания SOCAR начала поставки газа по словацкой SPP.

16 декабря страны ЕС обсудили подготовку к зиме, учитывая завершение срока действующего соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, а также усилия ЕС по постепенному отказу от ископаемого топлива из Москвы.