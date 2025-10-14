Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 14 октября объявил о создании в Одессе городской военной администрации, руководитель которой будет назначен вскоре.

Подробности

«Одесса нуждается в усиленной защите и большей поддержке. Военная администрация – это формат, который позволит это обеспечить. В городе накопилось много вопросов безопасности, которые слишком долго оставались без должного решения», – отметил глава государства.

Контекст

Ранее петиция о создании городской военной администрации (ГВА) в Одессе собрала необходимые 25 000 подписей. Днем 14 октября президент Владимир Зеленский отметил, что решение о создании ГВА может быть принято только по представлению областной военной администрации или военного командования. На тот момент таких представлений еще не поступало.

Вечером того же дня Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. По данным СБУ, Труханов имеет гражданство России и владеет российским загранпаспортом, копия которого есть в распоряжении спецслужбы.

Труханов отвергает обвинения в наличии российского гражданства. Он заявил, что будет продолжать исполнять обязанности городского главы, избранного общиной, пока городской совет не прекратит его полномочия. Труханов также планирует обжаловать решение президента в Верховном Суде Украины, а в случае необходимости – обратиться в Европейский суд по правам человека.