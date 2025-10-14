Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 14 жовтня оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації, керівника якої буде призначено незабаром.

Деталі

«Одеса потребує посиленого захисту та більшої підтримки. Військова адміністрація – це той формат, який дозволить це забезпечити. У місті накопичилося забагато безпекових питань, які занадто довго залишалися без належного розв’язання», – зазначив глава держави.

Контекст

Раніше петиція щодо створення міської військової адміністрації (МВА) в Одесі зібрала необхідні 25 000 підписів. Удень 14 жовтня президент Володимир Зеленський зазначив, що рішення про створення МВА може бути ухвалене лише за поданням обласної військової адміністрації або військового командування. На той момент таких подань ще не надходило.

Увечері того самого дня Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова. За даними СБУ, Труханов має громадянство Росії та володіє російським закордонним паспортом, копія якого є в розпорядженні спецслужби.

Труханов відкидає звинувачення щодо наявності російського громадянства. Він заявив, що продовжуватиме виконувати обов’язки міського голови, обраного громадою, доки міська рада не припинить його повноваження. Труханов також планує оскаржити рішення президента у Верховному Суді України, а в разі необхідності – звернутися до Європейського суду з прав людини.