Цены на золото и серебро подверглись самому резкому падению за последние годы, причем золото продемонстрировало наибольшее снижение за более чем 12 лет, а серебро также стремительно подешевело после стремительного роста их стоимости, что побудило инвесторов фиксировать прибыль. Об этом пишет Bloomberg .

Подробности

Во вторник, 21 октября, спотовая цена золота упала на 6,3%, до $4125 за унцию, что стало наибольшим дневным снижением с августа 2020 года. Серебро подешевело на 8,7%, до $48,71 за унцию. Акции ведущих золотодобывающих компаний, таких как Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines, потеряли более 8% в тот же день.

Это падение остановило продолжающийся последние недели рекордный рост цен и привело золото и серебро к историческим максимумам. Рост был обусловлен ожиданиями инвесторов по крайней мере одного значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца 2025 года, а также опасениями по «обесцениванию» доллара из-за неконтролируемого дефицита бюджета США.

Кроме того, спрос на золото поддерживали политическая нестабильность и беспокойство по поводу независимости центробанка. В среду, 22 октября, рынок стал стабилизироваться: спотовая цена золота выросла на 0,5% – до $4145 за унцию, а серебра – на 0,5%, до $48,95 за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​декабре поднялись на 1,2%, до $4159 за унцию. В то же время платина упала на 1,1%, до $1534, а палладий вырос на 1,4%, до $1427 за унцию.

Падение цен связывается с несколькими факторами: укреплением доллара, сигналами о возможном возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, а также технической «перегретостью» рынка. По словам Хелен Амос, аналитика BMO Capital Markets, рекордный рост цен на золото с сентября в значительной степени обусловлен спекулятивной торговлей по рыночным тенденциям, которая «естественно может развернуться, если цены начнут снижаться в течение нескольких дней». Дополнительным фактором стало ослабление спроса на золото в Индии после сезонного всплеска.

Фрэнк Монкем, руководитель отдела макроторговли в Buffalo Bayou Commodities, объясняет откат золота действием мощных технических индикаторов. Он отмечает, что цены обладают «сильной поддержкой» на уровне $4000–4050 за унцию и прогнозирует возобновление роста после коррекции с перекупленных позиций.

«Очистка рынка готовит почву для следующего этапа роста, который будут поддерживать потоки средств через ETF и центральные банки развивающихся стран», – добавил Монкем.

Несмотря на падение, золото остается в значительном плюсе – за год его цена выросла почти на 60%. Инвесторы теперь сосредоточены на отчете об индексе потребительских цен (CPI), который будет опубликован в пятницу, для получения новых сигналов по монетарной политике Федерального резерва. Ожидание дальнейших понижений ставок и глобальные рыночные неопределенности продолжают поддерживать долгосрочный интерес к драгоценным металлам.

Контекст

В начале октября цена на золото стремительно возросла, установив новые исторические рекорды: впервые за унцию платили около $4000. Этот резкий скачок стал результатом сочетания нескольких ключевых факторов, вместе создавших идеальные условия для роста стоимости этого драгоценного металла.

Одной из главных причин стало ожидание понижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Инвесторы все больше верили, что ФРС в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики, что снизит привлекательность активов с фиксированной доходностью. Золото, не приносящее процентов, в таких условиях становится особенно привлекательным, ведь его ценность растет, когда альтернативные инвестиции теряют свою выгоду. Кроме того, неопределенность будущей политики лишь подогревала спрос на золото как надежный страховой актив.

Еще одним важным фактором стала растущая геополитическая и экономическая нестабильность. Обострение торгового конфликта между США и Китаем, дискуссии об экспортных ограничениях и пошлинах, а также проблемы с государственным бюджетом США и ростом государственного долга усилили чувство риска на рынках. В такие периоды инвесторы традиционно обращаются к золоту, которое считается безопасным убежищем в условиях неопределенности.