Золото впервые пробило отметку в $4000 во время торгов. Что влияет на цену

Forbes

1 хв читання

Золото впервые пробило отметку в $4000 во время торгов. Что влияет на цену /Getty Images

Getty Images

Цена на золото растет восьмую неделю подряд, достигнув во время торгов рекордных $4000 за унцию во вторник, 7 октября, свидетельствуют данные торгов на бирже Comex. Другие драгоценные металлы также показывают рост: платина выросла на 0,5%, до $1632,51/унцию, серебро – на +0,1%, до $48,56 за унцию, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Подробности

Подробности

  • Спотовая цена золота в азиатской сессии выросла до $3977,45/унция, а затем стабилизировалась около $3974,57. Фьючерсы на декабрь торговались на уровне $3998,12, показывая рост на 0,6%.
  • Рекордный рост произошел на фоне нарастающей политической неопределенности в ведущих мировых экономиках, пишет Investing.com. В США продолжается первый за семь лет «шатдаун», а рынки ожидают нового раунда понижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
  • Во Франции премьер-министр Себастьян Лекорню подал в отставку, что вызвало правительственный кризис. Президент Эммануэль Макрон поручил ему формировать новое правительство, не исключены досрочные выборы.
  • В Японии новым лидером правящей Либерально-демократической партии стала Санаэ Такаичи, которая может стать первой женщиной-премьером. На этом фоне курс йены резко снизился, а облигации упали в цене.
  • Повышению цен также способствует активная закупка золота центральными банками стран с развивающимися рынками. В частности, Народный банк Китая в сентябре наращивал золотые резервы уже 11-й месяц подряд – до 74,06 млн тройских унций.

Контекст

Драгметаллы становятся ключевым защитным активом против рисков. Золото с начала года выросло на 45% и находится по пути к третьему подряд квартальному подъему. Крупные инвестбанки, в частности Goldman Sachs и Deutsche Bank, прогнозируют дальнейший рост котировок, пишет Bloomberg.

Акции золотодобывающих компаний с начала года выросли в 2,3 раза, опередив производителей чипов для ИИ.

О том, почему цены на золото бьют рекорды, стоит ли инвесторам обратить на это внимание, как приобрести золото в Украине и есть ли перспективы у других драгоценных металлов, читайте в материале Forbes Ukraine.

