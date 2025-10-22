Ціни на золото та срібло зазнали найрізкішого падіння за останні роки, причому золото продемонструвало найбільше зниження за понад 12 років, а срібло також стрімко подешевшало після стрімкого зростання їхньої вартості, що спонукало інвесторів фіксувати прибутки. Про це пише Bloomberg .

Деталі

У вівторок, 21 жовтня, спотова ціна золота впала на 6,3%, до $4125 за унцію, що стало найбільшим денним зниженням з серпня 2020 року. Срібло подешевшало на 8,7%, до $48,71 за унцію. Акції провідних золотодобувних компаній, таких як Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines, втратили понад 8% у той же день.

Це падіння зупинило рекордне зростання цін, яке тривало останні тижні та привело золото і срібло до історичних максимумів. Зростання було зумовлене очікуваннями інвесторів щодо принаймні одного значного зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США до кінця 2025 року, а також побоюваннями щодо «знецінення» долара через неконтрольований дефіцит бюджету США.

Крім того, попит на золото підтримували політична нестабільність і занепокоєння щодо незалежності центробанку. У середу, 22 жовтня, ринок почав стабілізуватися: спотова ціна золота зросла на 0,5% – до $4145 за унцію, а срібла – на 0,5%, до $48,95 за унцію. Ф’ючерси на золото в США з поставкою в грудні піднялися на 1,2%, до $4159 за унцію. Водночас платина впала на 1,1%, до $1534, а паладій зріс на 1,4%, до $1427 за унцію.

Падіння цін пов’язують із кількома факторами: зміцненням долара, сигналами про можливе відновлення торговельних переговорів між США і Китаєм, а також технічною «перегрітості» ринку. За словами Хелен Амос, аналітика BMO Capital Markets, рекордне зростання цін на золото з вересня значною мірою зумовлене спекулятивною торгівлею за ринковими тенденціями, яка «природно може розвернутися, якщо ціни почнуть знижуватися протягом кількох днів». Додатковим фактором стало послаблення попиту на золото в Індії після сезонного сплеску.

Френк Монкем, керівник відділу макроторгівлі в Buffalo Bayou Commodities, пояснює «відкат» золота дією потужних технічних індикаторів. Він зазначає, що ціни мають «сильну підтримку» на рівні $4000–4050 за унцію і прогнозує відновлення зростання після корекції з перекуплених позицій.

«Очищення ринку готує ґрунт для наступного етапу зростання, яке підтримуватимуть потоки коштів через ETF та центральні банки країн, що розвиваються», – додав Монкем.

Незважаючи на падіння, золото залишається у значному плюсі – за рік його ціна зросла майже на 60%. Інвестори тепер зосереджені на звіті про індекс споживчих цін (CPI), який буде опубліковано в п’ятницю, для отримання нових сигналів щодо монетарної політики Федерального резерву. Очікування подальших знижень ставок і глобальні ринкові невизначеності продовжують підтримувати довгостроковий інтерес до дорогоцінних металів.

Контекст

На початку жовтня ціна на золото стрімко зросла, встановивши нові історичні рекорди: вперше за унцію платили близько $4000. Цей різкий стрибок став результатом поєднання кількох ключових факторів, які разом створили ідеальні умови для зростання вартості цього дорогоцінного металу.

Однією з головних причин стало очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США. Інвестори все більше вірили, що ФРС незабаром розпочне пом’якшення грошово-кредитної політики, що знизить привабливість активів із фіксованою дохідністю. Золото, яке не приносить відсотків, у таких умовах стає особливо привабливим, адже його цінність зростає, коли альтернативні інвестиції втрачають свою вигоду. Крім того, невизначеність щодо майбутньої політики лише підігрівала попит на золото як надійний страховий актив.

Ще одним важливим фактором стала зростаюча геополітична та економічна нестабільність. Загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм, дискусії про експортні обмеження і мита, а також проблеми з державним бюджетом США й зростанням державного боргу посилили відчуття ризику на ринках. У такі періоди інвестори традиційно звертаються до золота, яке вважається безпечним «притулком» в умовах невизначеності.