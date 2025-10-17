Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам и топливно-энергетической инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Подробности

В ночь на 17 октября украинские подразделения атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, попав в один из резервуаров, что повлекло за собой пожар. Также удар нанесен по «федеральному государственному казенному учреждению Комбинат «Гвардейский» Росрезерва, расположенному в селе Карьерное Сакского района.

Кроме того, Силы обороны попали по составу горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое и радиолокационной станции «Небо-У» в Евпатории. В настоящее время уточняются последствия этих атак.

Контекст

В ночь на четверг, 16 октября, Силы обороны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу – одному из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, которое перерабатывает 4,8 млн т нефти в год.