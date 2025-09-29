В ночь на 29 сентября украинская ракета «Нептун» метко отработала по российскому Карачевскому заводу «Электродеталь». Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Генеральный штаб ВСУ также подтвердил ракетный удар.

Подробности

Генштаб сообщил, что ВСУ выпустили четыре ракеты по заводу «Электродеталь» на расстояние более 240 км.

«В рамках снижения способностей оккупационной армии противника… зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Результаты поражения уточняются», – говорится в сообщении.

Неижпапа также подтвердил, что по объекту был нанесен удар с использованием украинской ракеты «Нептун». По его словам, это «минус еще одно звено в цепи обеспечения врага».

Карачевский завод «Электродеталь» производит электрические соединители для военных и промышленных приложений – от авиационной техники до антенн и систем связи. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях.

Несмотря на подтверждение украинской стороны, губернатор Брянской области Александр Богомаз не комментировал атаку. В то же время Минобороны РФ сообщило, что за ночь над регионом были сбиты 24 беспилотника.

Контекст

Вечером 28 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по одной из теплоэлектроцентралей в Белгороде. В результате атаки областной центр и часть Белгородской области остались без электро- и водоснабжения. В городе исчез интернет, не работали светофоры и уличное освещение. Проблемы с электроснабжением были зафиксированы и в близлежащих населенных пунктах.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог подтвердил, что Дональд Трамп одобрил нанесение дальнобойных ударов по целям на территории России. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News 29 сентября.

R-360 «Нептун» – украинская субсоническая крылатая ракета, разработанная КБ «Луч» для уничтожения надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн и с 2023 года наземных целей. Имеет дальность до 300 км (базовая версия), до 400 км (модификация) и до 1000 км (Long Neptune), боевую часть 150–350 кг, высоту полета 3–300 м и комбинированную наводку (инерциальная навигация, активная радиолокация, активная радиолокация). Успешно применялась в боевых действиях, в частности для потопления крейсера «Москва» (2022 год) и ударов по С-400 и НПЗ в РФ. Запускается с мобильных установок, есть экспортный потенциал (переговоры с Индонезией, Румынией).