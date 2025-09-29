В ночь на 29 сентября украинская ракета «Нептун» метко отработала по российскому Карачевскому заводу «Электродеталь». Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Генеральный штаб ВСУ также подтвердил ракетный удар.
Подробности
- Генштаб сообщил, что ВСУ выпустили четыре ракеты по заводу «Электродеталь» на расстояние более 240 км.
- «В рамках снижения способностей оккупационной армии противника… зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Результаты поражения уточняются», – говорится в сообщении.
- Неижпапа также подтвердил, что по объекту был нанесен удар с использованием украинской ракеты «Нептун». По его словам, это «минус еще одно звено в цепи обеспечения врага».
- Карачевский завод «Электродеталь» производит электрические соединители для военных и промышленных приложений – от авиационной техники до антенн и систем связи. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях.
- Несмотря на подтверждение украинской стороны, губернатор Брянской области Александр Богомаз не комментировал атаку. В то же время Минобороны РФ сообщило, что за ночь над регионом были сбиты 24 беспилотника.
Контекст
Вечером 28 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по одной из теплоэлектроцентралей в Белгороде. В результате атаки областной центр и часть Белгородской области остались без электро- и водоснабжения. В городе исчез интернет, не работали светофоры и уличное освещение. Проблемы с электроснабжением были зафиксированы и в близлежащих населенных пунктах.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог подтвердил, что Дональд Трамп одобрил нанесение дальнобойных ударов по целям на территории России. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News 29 сентября.
R-360 «Нептун» – украинская субсоническая крылатая ракета, разработанная КБ «Луч» для уничтожения надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн и с 2023 года наземных целей. Имеет дальность до 300 км (базовая версия), до 400 км (модификация) и до 1000 км (Long Neptune), боевую часть 150–350 кг, высоту полета 3–300 м и комбинированную наводку (инерциальная навигация, активная радиолокация, активная радиолокация). Успешно применялась в боевых действиях, в частности для потопления крейсера «Москва» (2022 год) и ударов по С-400 и НПЗ в РФ. Запускается с мобильных установок, есть экспортный потенциал (переговоры с Индонезией, Румынией).
