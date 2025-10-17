Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах та паливно-енергетичній інфраструктурі РФ у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У ніч на 17 жовтня українські підрозділи атакували нафтобазу в селищі Гвардійське, поціливши в один із резервуарів, що спричинило пожежу. Також удару зазнала «федеральна державна казенна установа Комбінат «Гвардійський» Росрезерву, розташована в селі Кар’єрне Сакського району.
- Крім того, Сили оборони влучили по складу паливно-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої та радіолокаційній станції «Небо-У» в Євпаторії. Наразі уточнюються наслідки цих атак.
Контекст
У ніч на четвер, 16 жовтня, Сили оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу – одному з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, яке переробляє 4,8 млн т нафти на рік.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.