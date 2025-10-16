Криштиану Роналду снова первый в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов с $280 млн заработков, Лионель Месси – второй с $130 млн. Но главная интрига – молодой прорыв. В топ-десятку рейтинга Forbes USA ворвались Джуд Беллингем и Ламин Ямаль, тогда как выбытие Неймара снизило суммарный чек рейтинга почти на 4% – и изменило баланс сил в пользу нового поколения

Этим летом на мгновение казалось, что Криштиану Роналду, 40, готов завершить свою выдающуюся футбольную карьеру. Контракт нападающего с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Про Лиги, к которому он присоединился в 2023 году, подходил к концу. А после победы сборной Португалии в Лиге наций УЕФА он имел шанс поставить эффектную точку. Однако Роналду быстро развеял слухи о завершении карьеры и подписал с «Аль-Наср» новый двухлетний контракт.

«Я все еще приношу пользу – помогаю клубу и национальной сборной, – сказал он в октябре 2025-го в интервью португальскому телеканалу Canal 11. – Почему бы не продолжить?»

И деньги, конечно, тоже играют роль в его решении. В сезоне 2025-2026 Роналду получит $230 млн от «Аль-Наср» – сумма, включающая бонусы по коммерческим сделкам, организованным клубом, кроме зарплаты игрока, пишет Forbes USA. Добавьте еще $50 млн от партнеров вне поля, среди которых Nike, Binance и Herbalife, и любимец Португалии заработает около $280 млн в год до уплаты налогов и комиссий агентам.

Этот впечатляющий результат, примерно соответствующий прогнозу Forbes для предыдущего сезона, снова выводит Роналду на первое место среди самых оплачиваемых футболистов мира – уже в шестой раз за последние десять лет. Среди всех спортсменов, которых Forbes отслеживает с 1990 года, только один превышал эту сумму, оставаясь активным в своем виде спорта – боксер Флойд Мейвезер, заработавший $300 млн в 2015 году и $285 млн тремя годами позже.