Кріштіану Роналду знову перший у рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів із $280 млн заробітків, Ліонель Мессі – другий із $130 млн. Але головна інтрига – молодий прорив. До топдесятки рейтингу Forbes USA увірвалися Джуд Беллінгем і Ламін Ямаль, тоді як вибуття Неймара знизило сумарний чек рейтингу майже на 4% – і змінило баланс сил на користь нової генерації.
Цього літа на мить здавалося, що Кріштіану Роналду, 40, готовий завершити свою видатну футбольну кар’єру. Контракт нападника з клубом «Аль-Наср» із Саудівської Про Ліги, до якого він приєднався у 2023 році, добігав кінця. А після перемоги збірної Португалії в Лізі націй УЄФА у нього був шанс поставити ефектну крапку. Проте Роналду швидко розвіяв чутки про завершення кар’єри й підписав із «Аль-Наср» новий дворічний контракт.
«Я все ще приношу користь – допомагаю клубу й національній збірній, – сказав він у жовтні 2025-го в інтерв’ю португальському телеканалу Canal 11. – Чому б не продовжити?».
І гроші, звісно, теж відіграють роль у його рішенні. У сезоні 2025–2026 Роналду отримає $230 млн від «Аль-Наср»– сума, що включає бонуси з комерційних угод, організованих клубом, окрім зарплати гравця, пише Forbes USA. Додайте ще $50 млн від партнерів поза полем, серед яких Nike, Binance і Herbalife, і улюбленець Португалії заробить близько $280 млн за рік до сплати податків і комісій агентам.
Цей вражаючий результат, що приблизно відповідає прогнозу Forbes для попереднього сезону, знову виводить Роналду на перше місце серед найбільш оплачуваних футболістів світу – уже вшосте за останні десять років. З-поміж усіх спортсменів, яких Forbes відстежує з 1990 року, лише один перевищував цю суму, залишаючись активним у своєму виді спорту, – боксер Флойд Мейвезер, який заробив $300 млн у 2015 році та $285 млн трьома роками пізніше.
