Португалець Кріштіану Роналду , 40, заробив рекордні $1,4 млрд після підписання контракту з клубом Al-Nassr у червні 2025-го. Як він заробляє більше, ніж будь-хто у спорті, поєднуючи прибутки від гри, рекламні угоди і 15-відсоткову частку в саудівському клубі? Головне з матеріалу Bloomberg

Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером у світі. Його статки, за даними Bloomberg Billionaires Index, сягнули $1,4 млрд після підписання нового контракту із саудівським клубом Al-Nassr вартістю понад $400 млн.

Португальський форвард, який грав за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» і «Ювентус», також заробив сотні мільйонів на рекламних угодах із Nike, Armani та іншими брендами. Однак точні цифри по рекламних контрактах Bloomberg не публікує.

Перехід у Саудівську Аравію став для Роналду найприбутковішим кроком у його кар’єрі.

Попри скепсис щодо його спортивних амбіцій, клуб Al-Nassr підписав із ним угоду у червні 2025-го. Цей трансфер відкрив йому один із найбільших контрактів в історії футболу, а також найвищу середню річну оплату серед усіх спортсменів, пише Bloomberg.

Саудівські доходи не оподатковуються, а контракт передбачає привілеї, як-от частку в клубі та доступ до приватного літака.

Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі тривалий час були суперниками, заробляючи однаково. Але після переходу Роналду до Саудівської Аравії, а Мессі – до Inter Miami, їхні доходи розійшлися. Після завершення кар’єри Мессі отримає частку в клубі, що може знову зрівняти їхні статки.

Від футболу до інвестицій

Кріштіану Роналду виріс у бідній родині на острові Мадейра й залишив школу в 14 років, щоб присвятити себе футболу. Після переїзду до материкової Португалії він став зіркою «Спортінгу» й привернув увагу європейських грандів.

У 2003 році Роналду підписав контракт із «Манчестер Юнайтед», а через шість років перейшов до «Реалу», отримавши один із найбільших контрактів у футбольній історії.

Його шлях – від хлопця з острова до символу світового футболу – нині відзначено на Мадейрі, де є аеропорт, музей і готель, що носять його ім’я.

Кріштіану Роналду залишив школу в 14 років, щоб зосередитися на футболі Фото Getty Images

За два десятиліття кар’єри Роналду заробив понад $550 млн зарплати, уклав 10-річну угоду з Nike на $18 млн на рік і співпрацював із брендами Armani та Castrol, що додали понад $175 млн до його статків. Перехід до Al-Nassr у 2023 році забезпечив йому ще $200 млн на рік без податків і $30 млн бонусів за підписання, зробивши цей контракт найвигіднішим у світі спорту.

Фінансами Роналду керує Мігел Маркіш, засновник лісабонської компанії LMcapital Wealth Management, яка управляє його активами.

Сам футболіст інвестує переважно в Португалії, обираючи проєкти разом із вузьким колом друзів і радників.

Серед його інвестицій – участь у клубі City of Padel і купівля Lisboa Racket Center у 2024 році. Хоча Роналду має власний бренд CR7, готелі, спортзали й медіакомпанію, головним джерелом доходу залишаються футбольні контракти.

Роналду також володіє нерухомістю – маєтком на Мадейрі, пентхаусом у Лісабоні й новим будинком у Кінта-да-Марінья вартістю близько €20 млн.

Його маєток на гольф-курорті став місцевою пам’яткою – туристи намагаються побачити його будинок. Власник клубу Oitavos Dunes, який продав Роналду ділянку, навіть був змушений зупиняти неофіційні екскурсії.

Такий вигляд має п’ятизірковий готель Oitavos, розташований поруч із маєтком Кріштіану Роналду, який будується у Кінта-да-Марінья Фото Getty Images

Кріштіану Роналду залишається найпопулярнішою людиною у світі в Instagram, маючи понад 660 млн підписників. Його медійний вплив активно використовують у Саудівській Аравії, яка прагне зміцнити свій імідж як відкритої та привабливої туристичної країни.

Наступні починання

Спочатку виступи Роналду в Саудівській лізі супроводжувалися повними стадіонами, і він швидко став найкращим бомбардиром клубу. Проте з часом інтерес уболівальників зменшився.

Під кінець сезону на один із матчів прийшло менше ніж 6000 глядачів, навіть попри те, що це міг бути його останній домашній поєдинок перед продовженням контракту.

Роналду активно захищає Saudi Pro League, заявляючи, що вона сильніша за французьку Ligue 1, і часто публікує у соцмережах фото із Саудівської Аравії, демонструючи її «безпечність і красу», пише Bloomberg. Так він поєднує роль спортсмена та амбасадора країни, яка робить ставку на спорт як інструмент глобального впливу.

На відміну від більшості спортивних мільярдерів, більша частина статків Роналду походить не з інвестицій, а з зарплати.

Якщо Роджер Федерер розбагатів завдяки частці в компанії On Holdings AG, а Майкл Джордан – через Nike і Charlotte Hornets, то Роналду продовжує заробляти саме на грі.

Футболіст планує завершити кар’єру в Al-Nassr і мріє володіти кількома футбольними клубами. Частково це вже відбулося, адже він отримав 15% акцій Al-Nassr, що відкриває йому шлях до майбутнього у футбольному бізнесі після завершення кар’єри.