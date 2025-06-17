FIFA розширила Клубний чемпіонат світу до 32 команд і $1 млрд призових – і разом із цим змінився рівень гравців. Попри відсутність Кріштіану Роналду, Неймара і Салаха, новий формат обʼєднав пʼятірку найсильніших і найдорожчих зірок планети – Ліонеля Мессі, Кіліана Мбаппе, Ерлінга Голанна, Вінісіуса Жуніора і Гаррі Кейна. Forbes USA пояснює, чому серед найбільш високооплачуваних футболістів сезону FIFA немає Кріштіану Роналду.

Найбільш високооплачуваний футболіст світу Кріштіану Роналду не виходить на поле, але пʼятеро інших зірок, які стартують на турнірі в червні 2025 року, разом заробили $381 млн за останній рік. Лідер серед них – Ліонель Мессі, 37, з «Інтер Маямі».

Мессі здобув 46 трофеїв за карʼєру – більше, ніж будь-хто в історії футболу. Шанси додати ще один на Клубному чемпіонаті світу з футболу – мінімальні: команда «Інтер Маямі» має коефіцієнт 65 до 1 на перемогу. Але незалежно від результату на полі, аргентинець уже гарантував собі інше звання.