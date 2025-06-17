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FIFA розширила Клубний чемпіонат світу до 32 команд і $1 млрд призових – і разом із цим змінився рівень гравців. Попри відсутність Кріштіану Роналду, Неймара і Салаха, новий формат обʼєднав пʼятірку найсильніших і найдорожчих зірок планети – Ліонеля Мессі, Кіліана Мбаппе, Ерлінга Голанна, Вінісіуса Жуніора і Гаррі Кейна. Forbes USA пояснює, чому серед найбільш високооплачуваних футболістів сезону FIFA немає Кріштіану Роналду.
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Найбільш високооплачуваний футболіст світу Кріштіану Роналду не виходить на поле, але пʼятеро інших зірок, які стартують на турнірі в червні 2025 року, разом заробили $381 млн за останній рік. Лідер серед них – Ліонель Мессі, 37, з «Інтер Маямі».
Мессі здобув 46 трофеїв за карʼєру – більше, ніж будь-хто в історії футболу. Шанси додати ще один на Клубному чемпіонаті світу з футболу – мінімальні: команда «Інтер Маямі» має коефіцієнт 65 до 1 на перемогу. Але незалежно від результату на полі, аргентинець уже гарантував собі інше звання.
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