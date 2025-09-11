Forbes Digital підписка
Джефф Безос жарил бургеры, а Дженсен Хуанг чистил туалеты. Миллиардеры, начинавшие свою карьеру в сетях быстрого питания. Чему это их научило?

Forbes USA
Forbes

6 хв читання

Джефф Безос, CZ (Чанпен Чжао), Дженсен Хуанг /коллаж Анастасия Савеленко

Джефф Безос, CZ (Чанпен Чжао), Дженсен Хуанг – миллиардеры, начинавшие свою карьеру в сетях быстрого питания. Фото коллаж Анастасия Савеленко

На старте своей карьеры будущие богачи жарили бургеры, мыли туалеты и получали минималку. Сегодня эти люди управляют миллиардными компаниями. Основатель Amazon Джефф Безос и CEO Nvidia Дженсен Хуанг начинали в фастфудах и именно там усвоили первые бизнес-уроки. Forbes USA собрал их истории.

Летом 1980 года высокий худощавый 16-летний Джефф Безос вошел в ресторан McDonaldʼs в Майами, заполнил анкету и получил свою первую в жизни работу. «Мой отец также работал в McDonaldʼs, когда был молодым, так что в определенном смысле это выглядело как обряд инициации», – вспоминает Безос. В составе кухонной команды он ежедневно разбивал 300 яиц, жарил бургеры и убирал туалеты. Когда на пол кухни разлился 23-литровый диспенсер с кетчупом, именно Безосу пришлось его отчищать.

McDonaldʼs учит системности

«Я был на самом дне иерархии», – вспоминает Безос. И хотя это было задолго до громкой свадьбы в Венеции за $20 млн или полетов в космос, этот опыт дал ему важные уроки. «Не существует работы, которая была бы ниже вашего достоинства», – говорит Безос, добавляя, что люди должны «производить привычку работать настойчиво еще с детства, а не ждать «важную» работу».

