Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос , 61, и журналистка Лорен Санчес, 55, отпраздновали свою свадьбу в Венеции. Это была трехдневная церемония со звездными гостями и роскошным сопровождением

Во второй раз сердце любит щедрее. Еще более шести месяцев назад появились слухи, что свадьба миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес состоится в Аспене и обойдется в $600 млн.

«Если только вы не дарите каждому гостю дом, потратить такие деньги просто невозможно», – пошутил в декабре в X миллиардер и руководитель хедж-фонда Билл Экман. Сам Безос репостнул это заявление, добавив: «Это полный вымысел – ничего из описанного не происходит».

В конце концов пара остановилась на значительно более «интимной» церемонии на 200 гостей, которая стоит гораздо меньше, чем громкие вечеринки в Скалистых горах. И это без учета пенной вечеринки, которую жених и невеста устроили в выходные, 22 июня, на борту суперъяхты Безоса «Кору».