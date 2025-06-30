Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос, 61, и журналистка Лорен Санчес, 55, отпраздновали свою свадьбу в Венеции. Это была трехдневная церемония со звездными гостями и роскошным сопровождением
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Во второй раз сердце любит щедрее. Еще более шести месяцев назад появились слухи, что свадьба миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес состоится в Аспене и обойдется в $600 млн.
«Если только вы не дарите каждому гостю дом, потратить такие деньги просто невозможно», – пошутил в декабре в X миллиардер и руководитель хедж-фонда Билл Экман. Сам Безос репостнул это заявление, добавив: «Это полный вымысел – ничего из описанного не происходит».
В конце концов пара остановилась на значительно более «интимной» церемонии на 200 гостей, которая стоит гораздо меньше, чем громкие вечеринки в Скалистых горах. И это без учета пенной вечеринки, которую жених и невеста устроили в выходные, 22 июня, на борту суперъяхты Безоса «Кору».
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