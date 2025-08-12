Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг домігся від адміністрації президента США Дональда Трампа дозволу на продаж у Китаї «урізаного» ШІ-чипа H20 . Цим рішенням він переламав попередній жорсткий курс США на експортні обмеження. Як йому вдалося переконати Трампа та досягти капіталізації Nvidia до $4 трлн? Головне з матеріалу WSJ

Після серії особистих зустрічей у Вашингтоні та Пекіні гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг переконав президента США Дональда Трампа, що заборона на постачання американських чипів до КНР лише підштовхне китайські компанії до технологічної автономії та посилить конкурентів США. Одна з головних загроз для Nvidia – китайська компанія Huawei.

Хуанг підкріпив свої аргументи обіцянкою інвестувати у ринок США до $500 млрд і представив Трампу схему, яка показувала економічні ризики від жорстких мит. У розмові з президентом США гендиректору Nvidia вдалося добитися несподіваного дозволу на експорт чипу H20 – спеціально створеного для Китаю зменшеної версії флагманського ШІ-чипа.

У відповідь Пекін розблокував угоду американських виробників ПЗ на $35 млрд і зупинив антимонопольне розслідування проти Nvidia, яке тривало майже рік і блокувало операції компанії. Тому китайський уряд вже був налаштований на торговельне потепління.

Водночас Трамп виставив умову – 20% від китайських продажів H20 мають йти до федерального бюджету. Хуанг не розгубився і вийшов зі зустрічною пропозицією. Він запропонував 15%, паралельно заручившись обіцянкою звільнити інвесторів у США від 100% тарифів на імпорт напівпровідників. На це Трамп і погодився.

Після оголошення новини про зменшення зобовʼязального відсотка від продажів акції Nvidia зросли на 4%, а капіталізація компанії перевищила рекордні $4 трлн.

У березні 2025-го Дженсен Хуанг на конференції NVDIA GTC 2025 презентував графічний процесор Blackwell, який значно посилює чипи. Фото Getty Images

Від геймерів до політиків

Протягом останніх років політика США щодо Китаю у сфері технологій залишалася жорсткою. Адміністрації як Трампа за його першого президентського терміну, так і експрезидента США Джо Байдена, вводили суворі обмеження на експорт передових чипів, посилаючись на загрози національній безпеці. Для Nvidia це означало стрімке падіння частки на китайському ринку з 95% до 50% та загрозу втрати ключове джерело доходу.

Хуанг раніше уникав прямої участі у лобізмі та присвячував більше часу геймерам. Він передавав всі справи, пов’язані з урядом, своїм заступникам, пише WSJ. Але у 2023 році він був змушений змінити підхід і вийти на особистий контакт із політичними лідерами, коли приєднався до гендиректорів Intel та Qualcomm у лобістській кампанії проти нових обмежень на продаж технологій Китаю.

Згодом Хуанг програв у протистоянні з CEO Tesla Ілоном Маском та республіканськими «яструбами» у команді Трампа, які таки переконали президента посилити обмеження. Вміла комбінація економічних аргументів, обіцянок інвестицій та підтримки впливових союзників у Білому домі дозволила Хуангу переламати ситуацію на свою користь.

Дженсен Хуанг презентує найменший ШІ-суперкомп'ютер на конференції NVDIA GTC 2025. Фото Getty Images

Військова загроза чипів

Дозвіл на експорт чипів H20 може стати прецедентом, коли комерційні інтереси вплинули на перегляд політики національної безпеки США. Це зміцнює залежність китайських технологічних компаній від екосистеми Nvidia, але водночас викликає гостру критику в Конгресі через побоювання, що чипи опосередковано посилять військовий потенціал КНР.

У Nvidia вважають страх від масового перепродажу чипів китайським військовим або іншим противникам перебільшеним. Пекін вважав би такий крок ризикованим, адже Вашингтон у будь-який момент може перекрити доступ, казав Хуанг в інтерв’ю CNN у липні 2025-го.

Китай хоче використати Хуанга для подальшого пом’якшення експортного контролю, тоді як адміністрація Трампа, ймовірно, розглядатиме продаж наступних поколінь «урізаних» чипів як предмет нових переговорів, підсумовує WSJ. У центрі уваги вже опинилася архітектура графічних процесорів Blackwell, що визначатиме технологічний баланс сил між США та Китаєм у найближчі роки.

«Я сподіваюся завезти до Китаю більше досконалих чипів, ніж H20», — заявив Хуанг під час візиту до Пекіна. «Все, що нам дозволено продавати в Китаї, буде постійно покращуватися».