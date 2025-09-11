Прослухати матеріал
На старті своєї карʼєри майбутні багатії смажили бургери, мили туалети й отримували мінімалку. Сьогодні ж ці люди керують мільярдними компаніями. Засновник Amazon Джефф Безос та CEO Nvidia Дженсен Хуанг починали у фастфудах і саме там засвоїли перші бізнес-уроки. Forbes USA зібрав їхні історії
Улітку 1980 року високий худорлявий 16-річний Джефф Безос зайшов у ресторан McDonald’s у Маямі, заповнив анкету й отримав свою першу в житті роботу. «Мій батько також працював у McDonald’s, коли був молодим, тож у певному сенсі це виглядало як обряд ініціації», – згадує Безос. У складі кухонної команди він щодня розбивав 300 яєць, смажив бургери й прибирав туалети. Коли на підлогу кухні розлився 23-літровий диспенсер із кетчупом, саме Безосу довелося її відчищати.
McDonald’s вчить системності
«Я був на самому дні ієрархії», – пригадує Безос. І хоча це було задовго до гучного весілля у Венеції за $20 млн чи польотів у космос, цей досвід дав йому важливі уроки. «Не існує роботи, яка була б нижче вашої гідності», – каже Безос, додаючи, що люди повинні «виробляти звичку працювати наполегливо ще змалку, а не чекати на «важливу» роботу».
