Администрация Дональда Трампа зафиксировала в Стратегии нацбезопасности новую роль США в мире. Что это меняет для Украины? Спойлер – ЕС досталось больше всего критики

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом политика США в отношении Украины и Европы претерпела большие изменения. США вместо быть главным партнером Киева стали медиатором переговоров по завершению войны. Европа – получила порцию критики от США, неравноправное торговое соглашение и обязалась увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

В ночь на 5 декабря администрация Трампа опубликовала новую Стратегию нацбезопасности США, которая объясняет эти изменения и глобально – новую роль и цели Соединенных Штатов в мире.