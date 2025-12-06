Forbes Digital підписка
Атлант опускает плечи. Администрация Трампа опубликовала Стратегию нацбезопасности США. Четыре больших изменения для Украины, Европы и мира

Марк Сировой
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп Фото Getty Images

Администрация Дональда Трампа зафиксировала в Стратегии нацбезопасности новую роль США в мире. Что это меняет для Украины? Спойлер – ЕС досталось больше всего критики

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом политика США в отношении Украины и Европы претерпела большие изменения. США вместо быть главным партнером Киева стали медиатором переговоров по завершению войны. Европа – получила порцию критики от США, неравноправное торговое соглашение и обязалась увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

В ночь на 5 декабря администрация Трампа опубликовала новую Стратегию нацбезопасности США, которая объясняет эти изменения и глобально – новую роль и цели Соединенных Штатов в мире.

