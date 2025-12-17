Саміт лідерів ЄС у Брюсселі 18-19 грудня стане випробуванням для єдності блоку на тлі суперечки стосовно використання заморожених Євросоюзом російських активів для підтримки України. Розбрат підсилюють залаштункові переговори Адміністрації США, яка тисне на деяких членів ЄС, щоб ті не підтримували «репараційний кредит» для України. Головне з розбору Politico

Саміт лідерів країн-членів Євросоюзу, який пройде 18-19 грудня у Брюсселі, покаже, чи насправді ЄС має спільні цінності та єднання, пише Politico.

На порядку денному – узгодити спільне рішення стосовно використання €210 млрд російських активів, заморожених після вторгнення Росії в Україну, для фінансування відбудови України. Наразі не всі члени ЄС це підтримують.

Такі значні розбіжності у підходах збоку урядів ЄС вказують на глибший розкол на континенті щодо того, як реагувати на зміни в глобальному світопорядку та тиск з боку США, зазначає Politico.

«Вони хочуть зробити нас слабкими», – сказав Politico один із високопосадовців ЄС. Головне завдання для Європейської ради – показати реальні результати, передусім у питанні фінансування України, і захистити ЄС в час, коли на блок намагається впливати Білий дім й все більше європейських лідерів, ніж будь-коли раніше, від прем’єра Угорщини Віктора Орбана та його чеського колеги Андрея Бабіша, почали ставити під сумнів погляди та рішення Брюсселя, зазначає Politico.

Ризики для ЄС

Євросоюз зазнає серйозних довгострокових втрат, якщо не досягне угоди стосовно фінансування України, попередив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтервʼю німецькому телебаченню. «Ми покажемо світу, що в такий критичний момент нашої історії ми не здатні обʼєднатися та вжити заходів для захисту нашого політичного порядку на європейському континенті», – додав він.

Водночас Адміністрація президента США Дональда Трампа активно переконує дружні до Вашингтона уряди ЄС відмовитися від ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України, пише Politico. Як з’ясувалося, саме тиск Трампа, а не позиція Бельгії, яка виступає проти та в жовтні заблокувала рішення надати Україні «репараційний кредит», є головною проблемою.

Протягом цього часу Єврокомісія та ключові столиці ЄС активно вели перемовини, намагаючись здобути підтримку премʼєр-міністра Бельгії Барта де Вевера, чия позиція є критично важливою. Саме в Бельгії зберігається більшість російських активів, заморожених у Європі. Напруженість у переговорах зросла за останній тиждень, оскільки ЄС намагався дати Бельгії необхідні гарантії.

Однак, цього тижня шанси на досягнення угоди знизилися, а не покращилися, зазначив Politico високопосадовець на умовах анонімності. «Мені хотілося плакати», – поділився він про атмосферу на зустрічі міністрів ЄС, які готувалися до саміту в Брюсселі.

«США більше не лідер вільного світу»

Потреба України у зовнішньому фінансуванні різко зросла: у 2026 році бюджетний дефіцит країни сягне €71,7 млрд. Якщо кошти не надійдуть до квітня, Києву доведеться скорочувати державні витрати. Це вдарить по моральному стану українського суспільства та здатності продовжувати оборону, зазначає Politico.

Бельгія пояснює свою опозицію стосовно використання заморожених активів РФ на фінансування «репараційного кредиту» для України необхідністю захистити власних платників податків від відповідальності, якщо кошти доведеться повертати. Для багатьох інших країн ЄС це питання має ширше геополітичне значення.

Унаслідок неофіційних контактів США з окремими європейськими столицями до країн, що не підтримують ініціативу, приєдналися Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Відсутність одностороннього рішення, за словами європейських посадовців, стане катастрофою для міжнародного авторитету ЄС. Це буде сигналом для адміністрації Трампа, яка відкрито підтримує євроскептичні сили, так і для президента РФ Володимира Путіна, що ставить під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, зазначає Politico.

«США очевидно більше не є лідером вільного світу», – заявив лідер Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер у Страсбурзі де цього тижня засідає Європейський парламент. Адміністрація Трампа «дистанціюється від нас», додав він.

Відсутність фінансування послабить позиції України на потенційних мирних переговорах з Росією і змусить її погоджуватися на гірші умови. Європа має дати Києву чіткий сигнал. «ЄС підтримує Україну за будь-яких обставин. Києву не потрібно погоджуватись на погану угоду», – сказав прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Згідно з проєктом мирного плану, який узгоджений США та Росією, Вашингтон хоче використати частину заморожених російських активів для американських проєктів відбудови України. Надання ж цих коштів Україні в рамках «репараційного кредиту» дозволить Києву самостійно вирішувати, куди їх направляти, зазначає Politico. Франція ж буде наполягати на підході, який передбачає пріоритетне використання цих коштів на витрати на озброєння, підкреслюючи, що Європа має бути в пріоритеті.

Варіанти розвʼязання питання фінансування України

У Брюсселі дедалі частіше обговорюють інший сценарій – прийняти рішення про надання «репараційного кредиту» Україні кваліфікованою більшістю голосів в Єврораді, обійшовши спротив окремих країн-членів. Водночас дипломати застерігають, що такий крок може спровокувати глибоку інституційну кризу всередині ЄС. Альтернативою залишаються двосторонні позики Україні від окремих держав, пише Politico.

Для України головне отримати фінансування, незалежно від формату, наголосив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістам у WhatsApp. Водночас використання заморожених російських активів є питанням справедливості, адже «саме Росія має платити за руйнування», які понесла Україна, за його словами. Він підкреслив, що «репараційний кредит» або будь-який інший формат фінансування, який матиме за основу використання заморожених активів РФ у розмірі від $150 до $210 млрд, змінює правила гри.

Оскільки переговори між європейськими чиновниками не принесли результату, лідерам країн-членів ЄС доведеться особисто на саміті розвʼязувати проблему і знаходити рішення самостійно.